היסטוריון הפוליטיקה האמריקנית, ד"ר קובי ברדה, שוחח עם פרופ' אריה אלדד ורון קופמן ברדיו 103fm, ופרס ניתוח מדאיג על הרדיקליזציה שעוברת המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית לקראת בחירות האמצע.

לדברי ברדה, מדובר בתהליך ארוך מאוד שהתחיל בסביבות שנת 2016 עם עלייה של מועמדים סופר־קיצוניים במערכת הפוליטית. כדוגמה אקטואלית הוא הזכיר את האירועים האחרונים בניו יורק, שם נרשם מפגן כוח משמעותי של הזרם הפרוגרסיבי הקיצוני עם בחירתו של זוהראן ממדאני. הוא הוסיף כי אחת מהמועמדות של הזרם הזה אף התבטאה באמירה קיצונית לפיה היא מנגבת את השולחן עם דגל ארצות הברית.

בהמשך הראיון חשף ד"ר ברדה כי מאחורי המהלכים הללו עומדת אסטרטגיה מובנית. הוא סיפר על קיומה של תוכנית סדורה שנקראת הג'יהאד הגדול, תוכנית שנכתבה בשנת 1991 על ידי האחים המוסלמים ומדברת על יעד של 100 שנה לאיסלום אמריקה.

על פי הניתוח של ברדה, קצב ההתקדמות הנוכחי בשטח מהיר בהרבה ממה שחזו בתחילה. הוא הסביר כי בנקודת הקצה השאיפה של מובילי התוכנית היא להציב נשיא אמריקני מוסלמי בבית הלבן. לנוכח סדר ההתקדמות הנוכחי והאבולוציה הפוליטית המהירה בארצות הברית, מעריך ברדה כי היעד הזה ככל הנראה לא ימתין לתום 100 השנים, אלא יושג עוד לפני כן.