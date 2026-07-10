איש התקשורת והמגיש הבכיר אברי גלעד, מספק בטורו השבועי בעיתון "ישראל היום" הצצה נדירה, חשופה ורוויית הומור עצמי לחייו האישיים, ומספר על חזרתו לעולם הרווקות לפני חודשים אחדים, חוויה שהתבררה כשונה לחלוטין מכל מה שהכיר בעבר.

"כשיצאתי אל שוק הפנויים־פנויות לפני חודשים אחדים, לא ידעתי מה ממתין לי, אם בכלל", פתח גלעד את הסטטוס החדש של חייו, ונזכר בימיו כרווק צעיר יותר: "בפעם הקודמת שזה קרה לי, לפני כמעט 20 שנה, קיבלתי תשומת לב נשית בכל מקום. אני ממש זוכר בבהירות שכשפניתי לבחורה כגבר מתעניין, זה התקבל לפחות כמחמאה, אם לא עורר גל הסמקה והיענות נלהבת".

אלא שהחזרה למגרש הביתי בגיל 64 הולידה מציאות אחרת לגמרי עבור המגיש המוכר. "חלפו השנים, ונעוריי חלפו גם הם, ואני גבר במיטב שנותיו, 64 ליתר דיוק, ושוב אני מהלך בעולמו של הבורא כרווק, אבל הפעם הכל שונה", הוא מתאר בכנות. "אני חולף ליד נשים, ולא מרגיש יותר שום רטט אנרגטי מצידן. שקוף. תמו שידורינו".

גלעד מתאר את הפער שבין תחושתו הפנימית לחוסר העניין החיצוני, ומודה כי חוויית הדחייה השקטה הזו תפסה אותו לא מוכן: "ואני מתפלא פנימית: הרי אני אותו אחד, עם אותן יכולות, אולי אפילו בשיפור ובהידור, ואני מנוסה ולא עושה את אותן טעויות של פעם, ויש לי מה להציע לכאורה, אבל אין קונות לסחורה. שקוף".