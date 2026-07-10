דיווח דרמטי: סמוטריץ' בדרך לליכוד

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בליכוד בוחנים בימים האחרונים שינוי מגמה אסטרטגי בכל הנוגע למפלגות שמימין להם, כך מדווחת הבוקר (שישי) הכתבת הפוליטית אנה ברסקי בעיתון "מעריב".

על פי הדיווח, בכיר בליכוד שוחח בימים האחרונים עם גורמים בכירים בקואליציה בעניין החיבורים השונים בגוש, מתוך הבנה ברורה כי ישנו צורך דחוף למנוע אובדן קולות ימין יקרים במפלגות שעלולות להתנדנד סביב אחוז החסימה. אלא שאם עד כה המאמצים של אנשי הליכוד התמקדו בניסיון לשחזר את הצלחת העבר וללחוץ להקמת בלוק טכני משותף בין "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר לבין "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', כעת מסתמן שינוי משמעותי בעמדת המפלגה.

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בכיר בליכוד הבהיר בשיחות סגורות שקיים השבוע כי נכון לעכשיו, חיבור מחודש בין בן גביר לסמוטריץ' אינו עומד על הפרק. הסיבה לכך, לדבריו, היא המסקנה הפוליטית לפיה ריצה משותפת של השניים פוגעת בפוטנציאל המצביעים של שתי המפלגות גם יחד: סמוטריץ' מרחיק חלק ממצביעיו הפוטנציאליים של בן גביר, ומהצד השני, בן גביר מרחיק חלק מהמצביעים המסורתיים של סמוטריץ'.

לאור המבוי הסתום בחיבור בין השתיים, ובשל החשש שחלק מקולות הציונות הדתית ירדו לטמיון, החלו בליכוד לבחון חלופה פוליטית אחרת. אותו בכיר ציין בשיחות כי לא נשללת האופציה להעניק שריונים לבצלאל סמוטריץ' ולאנשיו בתוך רשימת הליכוד לכנסת, ובכך להבטיח את שילובם בפרלמנט מבלי לסכן את הגוש.