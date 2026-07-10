הבכיר חושף: זו הסיבה שאיראן לא תוקפת את ישראל

טילים ( saeediex / שאטרסטוק )

האלוף (במיל') עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף הביטחוני־מדיני במשרד הביטחון וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שרטט הבוקר (שישי) את תמונת המצב האסטרטגית במזרח התיכון. בריאיון שקיים עם רוני בר-און ומיה זיו-וולף ברדיו 103fm, הסביר גלעד את ההיגיון שעומד מאחורי שרשרת התקיפות האחרונות של איראן, המכוונות נגד מדינות ערב וארצות הברית, תוך שהוא מזהיר מפני השלכות העימות בטווח הרחוק.

כשנשאל מדוע ישראל נותרה עד כה מחוץ למעגל המתקפות הנוכחי של האיראנים, השיב גלעד בצורה חד-משמעית: "יש הבדל – לנו יש יכולת תגובה מדהימה. האמריקנים מגיבים בעוצמה, אבל מדינות ערב לא מגיבות בצורה פעילה". לדבריו, בעוד שישראל מוכנה לתרחישי עימות, הזרקור האיראני מופנה כעת ליעד אחר: "נראה כרגע שהם מתמקדים בבסיסים אמריקנים במדינות ערב, גם כדי לסכסך בינן לארצות הברית, וארצות הברית מוצאת את עצמה בעימות עם איראן".

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גלעד הסביר כי בניגוד לתפיסה הרווחת, המוקד המיידי של המתיחות הנוכחית אינו קשור לפרויקטים הצבאיים ארוכי הטווח של טהראן. "העימות עצמו הוא על מצר הורמוז, ולא על גרעין, טילים או שלוחים", פירט, "שם המשחק כעת הוא מי שולט במצר הורמוז, זה כמו סכסוך עסקי. האיראנים רוצים שהמצר יהיה בשליטתם ויהווה מקור הכנסה אדיר לנפט גולמי, וכן נשק הרתעתי שמסוגל להגן על הרפובליקה האסלאמית".

לצד הניתוח הטקטי של האירועים האחרונים, גלעד ביקש להדגיש כי אין מקום לשאננות, שכן האיום האסטרטגי על ביטחונה של ישראל נותר חמור וממוקד כשהיה. "איראן היא מפלצת. יש איום אחד נוראי עלינו והוא האיראנים", פסק בכיר מערכת הביטחון לשעבר. "הרפובליקה האסלאמית נחושה להשמיד את ישראל. היא הפכה את זה מחזון לתוכנית, ולתוכנית נבנתה אסטרטגיה על בסיס שלוש שכבות: השלוחים כמו חיזבאללה, הממד הבליסטי, והשלישי זה הגרעין".