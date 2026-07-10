( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בריאיון לפודקאסט של שרון גל, "בסלון של שרון", לשאלת היום שאחרי פרישתו מהחיים הפוליטיים, ורמז בצורה ברורה כי ישנו אדם מסוים שלדבריו הוא סומך עליו באופן מלא להוביל את מדינת ישראל בעתיד.

"אני מקווה שיבוא", אמר נתניהו במהלך הריאיון והוסיף: "אני חושב שיש מישהו שאני מוכן לתת לו את המפתחות של המדינה. שוחחתי איתו על זה, אבל אני לא רוצה לקבוע זמן". ראש הממשלה בחר שלא לנקוב בשמו המפורש של האדם שאליו התכוון, והשאיר את המערכת הפוליטית עם סימני שאלה רבים.

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דבריו הדרמטיים של נתניהו נאמרים בעיתוי פוליטי רגיש ומתוח במיוחד, כאשר ברקע נמשכים המגעים המורכבים בתוך תנועת הליכוד סביב קביעת מנגנון הפריימריז והשריונים לרשימת המפלגה לקראת הבחירות הבאות לכנסת.

מוקדם יותר הבוקר פורסם ב"מעריב" כי מאחורי הקלעים במפלגה מועברים מסרים תקיפים, שלפיהם אם נתניהו לא יקבל את השריונים שהוא דורש עבור מקורביו ברשימה, הוא עשוי לשקול מהלך פוליטי חסר תקדים – עד כדי פרישה מוחלטת מתנועת הליכוד יחד עם גורמים נוספים, והקמת מסגרת פוליטית חדשה ונפרדת.