"השב"כ הפך למפלגה קפלניסטית"

ביקורת חסרת תקדים מתוך המערכת נגד צמרת השב"כ: סא"ל במיל' שוש רבן, בכירה לשעבר בארגון, תקפה הבוקר (שישי) בחריפות את בכירי השירות הנוכחיים וקראה לראש השב"כ, דוד זיני, לנקוט ביד קשה ובלתי מתפשרת כלפי גורמים פוליטיים, כהגדרתה, בתוך הארגון.

בראיון שקיימה עם העיתונאי אלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל", התייחסה רבן למה שהיא מכנה חדירה של תפיסות פוליטיות אל תוך שורות ארגון הביטחון החשוב. "ראש השב"כ דוד זיני צריך לדעת עם מי הוא מתעסק, עם אנשים מסוכנים", התריעה הבכירה לשעבר בפתח דבריה.

רבן קראה לשינוי דרסטי ומיידי במצבת כוח האדם בצמרת הארגון, והבהירה כי לדעתה אין להסתפק בהעברות מתפקיד או בצעדים משמעתיים קלים. "הוא צריך לעשות ניקוי אורוות בשב"כ, לא צריך להזיז אותם, צריך להעיף אותם", אמרה בנחרצות.

בהמשך הראיון החריפה רבן את הטון ואמרה כי לדעתה חלק מהמעשים של אותם גורמים בארגון חצו קווים אדומים ברמה המצדיקה צעדים פליליים. "הוא צריך לגרום להם להבין שהם צריכים להיות מאושרים שהוא מעיף אותם ולא מכניס אותם למעצרים", טענה בשידור.

את הביקורת הנוקבת סיכמה רבן באמירה קשה על אובדן הממלכתיות והטיית השירות לעבר צד פוליטי מסוים: "לא יכול להיות שהשירות הזה הפך למפלגה קפלניסטית שאין לה דין ואין לה דיין".