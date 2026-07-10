סקר מנדטים: נתניהו בצרות; איזנקוט נוסק

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עוקפת לראשונה את הליכוד ומתייצבת כמפלגה הגדולה ביותר בישראל. כך מעלה סקר מנדטים "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בשיתוף Panel4ALL. על פי הנתונים, גוש האופוזיציה רושם התחזקות ועולה ל-60 מנדטים, בעוד גוש הקואליציה חווה היחלשות דרמטית.

מפלגת "ישר!" ניצבת כעת במקום הראשון עם 22 מנדטים, עלייה של שני מנדטים לעומת הסקר הקודם, המשלימה זינוק מרשים של עשרה מנדטים מאז האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד בחודש אפריל האחרון. מנגד, מפלגת הליכוד נותרת במקומה ומקבלת 21 מנדטים בלבד, ואילו מפלגת "ביחד" נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-18 מנדטים.

בתווך, מי שממשיכות לשמור על כוחן כראשי המפלגות הבינוניות הן 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'הדמוקרטים', ששתיהן זוכות ל-10 מנדטים כל אחת בסקר הנוכחי.

בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, נרשמת יציבות יחסית: תנועת ש"ס, יהדות התורה ומפלגת 'עוצמה יהודית' של איתמר בן גביר מקבלות כולן נתון זהה של 8 מנדטים לכל מפלגה. עם זאת, מי שנפגעת באופן ישיר מהתזוזות הפוליטיות היא מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ', שיורדת ל-4 מנדטים בלבד ומגרדת את אחוז החסימה מלמעלה.

הסיבה המרכזית לירידת הציונות הדתית מיוחסת לריצתה של רשימה חדשה: האיחוד הפוליטי בין חילי טרופר ויועז הנדל מקבל בסקר הנוכחי 2.9% מקולות הבוחרים. אף על פי שהרשימה אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה, היא מצליחה לנגוס בקולות הימין, ובכך מורידה את גוש הקואליציה הנוכחי לשפל של 49 מנדטים בלבד.

בגזרת המפלגות הערביות נשמר כוחן היציב, כאשר רשימת חד"ש-תע"ל משיגה 6 מנדטים ותנועת רע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים (ובסך הכל 11 מנדטים לנציגות הערבית בכנסת).

בסיכום חלוקת הגושים של סקר "מעריב", מפת הכוחות הרשמית מציגה רוב ברור ומוחלט למחנה מתנגדי נתניהו שמגיעים ל-60 מנדטים. מנגד, גוש תומכי נתניהו נעצר על 49 מנדטים בלבד, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 המנדטים הנותרים.