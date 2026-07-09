נתניהו על איראן: "המלחמה טרם הסתיימה; ערוכים לכל תרחיש"

רה"מ בסיום קורס טיס ( צילום: - מעיין טואף/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיגרו הערב (חמישי) מסרים תקיפים לאיראן ולחיזבאללה במהלך טקס סיום קורס טיס 192 בבסיס חצרים. נתניהו הדגיש כי ישראל לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, בעוד הרמטכ"ל הבהיר כי חיל האוויר נמצא בכוננות מתמדת לכל התפתחות בזירות השונות.

המלחמה טרם הסתיימה ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי מבצעי חיל האוויר בשנה האחרונה שינו את פני המזרח התיכון, אך הבהיר כי המערכה עדיין רחוקה מסיום. "המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש", אמר רה"מ נתניהו. בהתייחסו לאיראן הוסיף: "המדיניות שלנו ברורה: עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". לדבריו, התקיפות שביצעה ישראל באיראן מנעו סכנה קיומית. "אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה שפעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל", אמר. נתניהו שיבח את פעילות חיל האוויר לאורך המלחמה ואמר כי ישראל "הוכיחה שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן", והוסיף כי העליונות האווירית היא נדבך מרכזי בביטחון הלאומי. הרמטכ"ל: "דרוכים לפעולה מיידית" הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס בנאומו למוכנות צה"ל והבהיר כי חיל האוויר ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בזירות השונות. "גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית", אמר.

הרמטכ"ל זמיר בסיום קורס טיס ( צילום: דובר צה"ל )

זמיר סקר את הישגי חיל האוויר במהלך המלחמה וציין כי ישראל "יצרה עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו", וכי חיל האוויר חיסל את בכירי משטר האייתוללות, בכירי תוכנית הגרעין, תעשיות הנשק ומערכי ההגנה האווירית של איראן.

עוד הדגיש הרמטכ"ל כי במקביל למבצעי ההתקפה, חיל האוויר הוביל גם את מערך ההגנה האווירית של ישראל "באחוזי הצלחה חסרי תקדים", תוך שיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית.

כישלון 7 באוקטובר ייזכר לעד

בהמשך נאומו התייחס זמיר גם למחדל 7 באוקטובר ואמר כי צה"ל הפיק לקחים מהאירועים.

"כישלון שבעה באוקטובר ייזכר לעד כאסון לאומי וככישלון מערכתי. הבטנו ישירות אל שורשי הליקויים בצה"ל כולו, וכך עשינו גם בזרוע האוויר. ללא פשרות ובענווה המתבקשת פעלנו לחקור את האמת, להטמיע את הלקחים וליישם אותם".

לדבריו, זרוע האוויר נמצאת כיום "בעיצומו של תהליך התעצמות דרמטי", הכולל פתיחת טייסות חדשות, רכישת מסוקים ושדרוג מערכי התדלוק והמודיעין.