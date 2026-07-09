"הדתיות האלה" מנפצות את המיתוס של הפסיכודרמה

הדתיות האלה על פסיכודרמה ( אולפן סרוגים )

בפודקאסט של “הדתיות האלה” פתחנו הפעם את הדלת לעולם שמוכר לנו מקרוב: עולם הפסיכודרמה. לא רק כמקצוע, אלא כשפה טיפולית, דרך חיים, ומקום שבו כאב, גוף, דמיון, תפקיד וסיפור נפגשים יחד.

דיברנו על השאלה למה בכלל פסיכודרמה, מה היא מאפשרת לאדם שלא תמיד מצליח לדבר את הכאב שלו במילים, ולמה עדיין יש אנשים שלא מבינים עד הסוף שמדובר בטיפול עמוק, מקצועי ומשמעותי — ולא “משחק” או “הצגה”.

הדתיות האלה על פסיכודרמה, טיפול וחברות - אולפן סרוגים הדתיות האלה על פסיכודרמה, טיפול וחברות | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 40:04