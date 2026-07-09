"הדתיות האלה" מנפצות את המיתוס של הפסיכודרמה

בפודקאסט של “הדתיות האלה” פתחנו הפעם את הדלת לעולם שמוכר לנו מקרוב: עולם הפסיכודרמה. לא רק כמקצוע, אלא כשפה טיפולית, דרך חיים, ומקום שבו כאב, גוף, דמיון, תפקיד וסיפור נפגשים יחד.
דיברנו על השאלה למה בכלל פסיכודרמה, מה היא מאפשרת לאדם שלא תמיד מצליח לדבר את הכאב שלו במילים, ולמה עדיין יש אנשים שלא מבינים עד הסוף שמדובר בטיפול עמוק, מקצועי ומשמעותי — ולא “משחק” או “הצגה”.
מתוך השיחה על עולם הטיפול, נכנסנו גם אל החברות שלנו. דיברנו על הדרך האישית של כל אחת מאיתנו, על הבחירה להיות מטפלות, ועל המקומות הלא סגורים שנשארים לפעמים גם בין חברות טובות - אפילו סביב השאלה מי למדה קודם, מי יצאה לדרך, ואיך כל אחת מצאה את המקום שלה בתוך העולם הטיפולי.
ניסינו לגעת גם ברגישות הגדולה של המקצוע: כמה אחריות יש בידיים של מטפלת, כמה טיפול יכול לרפא, להעצים ולפתוח אפשרות לחיים - אבל גם כמה זהירות נדרשת כשנכנסים אל נפש של אדם. דיברנו על מטפלים, על מטופלים, על סגנונות שונים בקליניקה, ועל המפגש העדין שבין כאב, אמון וריפוי.
זה היה פרק אישי, מקצועי וחברי - על פסיכודרמה, על טיפול, ועל הדרך שבה לפעמים דווקא כשעולות שאלות לא פתורות, נפתח מקום אמיתי לשיחה.