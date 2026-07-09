דיווח ראשוני: אירוע בטחוני קשה בבנימין

אירוע ביטחוני חריג וקשה בגזרת בנימין: כוחות ביטחון והצלה רבים זורמים בשעה זו (חמישי) לעבר אזור חוות בעל חצור, הסמוכה ליישוב עפרה, בעקבות דיווח ראשוני על תקיפה אכזרית של רועה צאן יהודי בידי מחבלים באזור.

על פי דיווח ראשוני של הכתב אליה אביב בערוץ 14, מחבלים ארבו לרועה הצאן שיצא עם עדר מהחווה המקומית. על פי החשד, התוקפים התנפלו עליו באכזריות והיכו אותו באמצעות מוט ברזל בראשו ובכל חלקי גופו, עד אשר איבד את הכרתו. לאחר מכן, גנבו התוקפים את עדר הצאן שלו ונמלטו מהמקום, כשהם משאירים אותו מוטל בשטח כשהוא פצוע קשה בראשו ומחוסר הכרה.

כוחות צבא ומשטרה גדולים נמצאים בדרכם לזירה ופתחו בסריקות נרחבות במרחב בנימין בניסיון להתחקות אחר עקבותיהם של התוקפים. נכון לשעה זו, לא ידוע על עצורים או חשודים שנתפסו באירוע, ועדר הצאן הגנוב טרם הושב לבעליו.