חזון חצי היובל התגשם: ספר התורה המיוחד הוכנס לישיבה בהר עיבל

מעמד היסטורי ומרגש של סגירת מעגל התקיים הערב (חמישי) בהר עיבל, עם הכנסת ספר תורה מיוחד לישיבה הפועלת במקום. האירוע החגיגי נערך בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה בהר עיבל הרב אביעד שינוול, מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן, תלמידי הישיבה ובני משפחת פרלמן המורחבת.

סיפורו המיוחד של ספר התורה מתחיל לפני למעלה משני עשורים, בשנת 1999, אז החל לכתוב אותו נחמיה פרלמן ז"ל, שהיה מחובר עמוקות למזבח יהושע בהר עיבל. פרלמן החל את כתיבת הספר בהר עצמו, והחליט מראש להקדיש אותו ליום שבו יוקם יישוב או תתבסס נוכחות יהודית במקום. פרלמן ז"ל, שהיה דמות מוכרת שפעלה רבות למען הנוכחות היהודית באזור, האמין מאוד בחשיבות הקמת יישוב בהר עיבל ואף שכנע בכך את ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שהיה קרוב אליו מאוד.

לאחר פטירתו של פרלמן בשנת 2012, המשיך הספר להמתין להגשמת החזון ובמשך שנים רבות שהה ביישוב קדומים, ולאחר מכן הועבר לבית בתו בעיר לוד. כעת, עם ביסוס הנוכחות היהודית והקמת הישיבה בהר עיבל, הוכנס הספר למקומו המיועד, בדיוק כפי שחלם ותכנן.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר בהתרגשות בטקס: "הכנסת ספר התורה הזה היא ניצחון עצום של הרוח והאמונה. נחמיה פרלמן ז"ל, שהיה חלוץ ואוהב הארץ, נטע את הזרעים לפני 27 שנה, והיום אנו זוכים לראות את החזון הגדול שלו קורם עור וגידים. הר עיבל הוא מהמקומות ההיסטוריים החשובים ביותר לעם ישראל, המקום שבו התגבשנו לעם סביב מזבח יהושע. החזרה לכאן, בניין הישיבה והכנסת ספר התורה למקום, הם התשובה הניצחת שלנו לכל מי שמנסה לנתק אותנו משורשינו ומארצנו".

דגן הוסיף וקשר את האירוע לתוכניות העתידיות באזור: "הצעד המרגש הזה הוא נדבך משמעותי מתוך 'תוכנית ההתחברות', התוכנית להקמת 18 יישובים חדשים, שאנו מובילים בחזון ובמעשה, לחידוש וביצור ההתיישבות בצפון השומרון כולו".

רב השומרון, הרב אליקים לבנון, התייחס אף הוא למעמד ואמר: "הר עיבל הוא המקום שבו נכרתה הברית עם כניסת עם ישראל לארצו. הכנסת ספר התורה היום, שיזם נחמיה פרלמן ז"ל לפני חצי יובל, היא לא רק סגירת מעגל משפחתית אלא המשך ישיר של אותה ברית היסטורית. נחמיה ראה למרחוק, ואנחנו זוכים היום לראות את חזונו קורם עור וגידים – קול התורה של בחורי הישיבה מהדהד על ההר, וספר התורה הגיע סוף סוף למקומו".

במהלך הטקס נשאה דברים שלומית, אלמנתו של נחמיה פרלמן, וריגשה את הנוכחים כשסיפרה על הצוואה שהותיר אחריו: "רעיון הערבות בער בנשמתו של נחמיה ז"ל. הוא נהג לומר כי עד ששכם לא תהא בידינו ולא יוקם יישוב בהר עיבל, לא נצליח לשלוט בירושלים. ספר תורה זה נדד במשך עשרים השנים האחרונות, בדיוק כפי שעם ישראל נדד במדבר לפני כניסתו לארץ, והיום הוא זוכה להגיע למנוחה והנחלה. נחמיה השאיר לנו, משפחתו, צוואה חיה לדאוג לספר התורה הזה ולקיים את נדרו".

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, מסר ברכה לרגל המאורע: "נחמיה פרלמן ז"ל היה איש של אמונה עמוקה וחזון יוקד, מבוני קדומים והשומרון, שראה למרחוק את חשיבות האחיזה בהר עיבל. משפחת פרלמן היקרה מגשימה היום לא רק את צוואתו האישית של נחמיה, אלא את משאלת הלב של עם ישראל לחזור לשורשיו העמוקים ביותר. ספר התורה הזה, שזכינו כקהילה לארח ולשמור עליו בקדומים במשך שנים ארוכות, מוצא היום את מקומו הטבעי והראוי".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, סיכם את הערב: "עבורנו במוסדות אלון מורה, הזכות להקים את השלוחה כאן בהר עיבל היא זכות היסטורית, והזכות להכניס לכאן היום את ספר התורה המיוחד הזה היא התרגשות שקשה לתאר במילים. הספר הזה המתין 25 שנה, נדד ועבר מקומות, בדיוק כמו עם ישראל, עד שהגיע לרגע הנכון ולמקום הנכון. אנחנו מודים למשפחת פרלמן על השותפות העמוקה, ומבטיחים שקול התורה וההתיישבות כאן רק ילך ויגבר".

האירוע החגיגי וההיסטורי נחתם בשירה אדירה ובריקודים ממושכים, כאשר ספר התורה הובל בראש המחנה והוכנס ברוב עם להיכל הישיבה.