סקר מנדטים: מפלה נוספת לבנט; איזנקוט נחלש

סקר מנדטים חדש של עיתון "ישראל היום" מציג הערב תמונת מצב מסקרנת במיוחד במערכת הפוליטית, בעקבות המפץ הקטן במרכז-ימין: הרשימה המשותפת של יועז הנדל וחילי טרופר מצליחה לראשונה לעבור את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד שומרת על יציבות וממשיכה להוביל את הטבלה עם 24 מנדטים (24 בסקר הקודם). כניסתם של הנדל וטרופר למשחק משפיעה בעיקר על מחנה האופוזיציה ומכווצת אותו; מפלגת 'ישר!' מקבלת 23 מנדטים (לעומת 21 בסקר הקודם), מפלגת 'ביחד' נחלשת ומשיגה 14 מנדטים (לעומת 16 בעבר), ו'הדמוקרטים' יורדת ל-8 מנדטים (לעומת 10 בעבר).

מפלגתו של אביגדור ליברמן, 'ישראל ביתנו', משיגה נתון יציב של 9 מנדטים (9 בסקר הקודם).

בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים (לעומת 9 בעבר). המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה שומרות על כוחן ומחזיקות ב-8 מנדטים כל אחת (8 בסקר הקודם). מפלגת 'הציונות הדתית' של בצלאל סמוטריץ' ניצבת על גבול אחוז החסימה עם 4 מנדטים (4 בסקר הקודם).