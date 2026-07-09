סקר מנדטים: מפלה נוספת לבנט; איזנקוט נחלש

סקר מנדטים חדש של עיתון "ישראל היום" מציג הערב תמונת מצב מסקרנת במיוחד במערכת הפוליטית, בעקבות המפץ הקטן במרכז-ימין: הרשימה המשותפת של יועז הנדל וחילי טרופר מצליחה לראשונה לעבור את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.
על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד שומרת על יציבות וממשיכה להוביל את הטבלה עם 24 מנדטים (24 בסקר הקודם). כניסתם של הנדל וטרופר למשחק משפיעה בעיקר על מחנה האופוזיציה ומכווצת אותו; מפלגת 'ישר!' מקבלת 23 מנדטים (לעומת 21 בסקר הקודם), מפלגת 'ביחד' נחלשת ומשיגה 14 מנדטים (לעומת 16 בעבר), ו'הדמוקרטים' יורדת ל-8 מנדטים (לעומת 10 בעבר).
מפלגתו של אביגדור ליברמן, 'ישראל ביתנו', משיגה נתון יציב של 9 מנדטים (9 בסקר הקודם).
בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים (לעומת 9 בעבר). המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה שומרות על כוחן ומחזיקות ב-8 מנדטים כל אחת (8 בסקר הקודם). מפלגת 'הציונות הדתית' של בצלאל סמוטריץ' ניצבת על גבול אחוז החסימה עם 4 מנדטים (4 בסקר הקודם).
בגזרת המפלגות הערביות, רשימת חד"ש-תע"ל נחלשת ל-5 מנדטים (לעומת 7 בעבר), ומפלגת רע"מ רושמת עלייה קלה ל-5 מנדטים (לעומת 4 בעבר).
חלוקת הגושים בסקר "ישראל היום" מציגה תמונה מורכבת שאינה מאפשרת הקמת ממשלה בקלות לאף אחד מהצדדים: גוש תומכי נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית) עומד על 52 מנדטים בלבד. מנגד, גוש האופוזיציה (הכולל את ישר!, ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים והרשימה החדשה של הנדל וטרופר) מגיע ל-58 מנדטים. המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"מ) מחזיקות יחד ב-10 מנדטים הנותרים.
פעם היינו מעצמה אזורית עצמאית והיום ביבי הפך אותנו למדינת חסות שמחכה לאישור מטראמפ לכל תקיפה. מי שמרוויח מהקומבינה הזאת זה רק המנהיג הפחדן שמחפש חנינה ולא סופר את המדינה!!! תמשיכו לחגוג על הסקרים עאלק