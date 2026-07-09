זה קורה: הכוכב הישראלי סיכם באינטר בעסקת ענק

ענאן חלאילי נמצא על סף מעבר היסטורי לאינטר. אלופת איטליה הגיעה לסיכום עם אוניון סן ז’ילואז על רכישתו של שחקן הכנף תמורת 23 מיליון אירו, בנוסף לבונוסים עתידיים, ובכך צפויה להיחתם העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.
המו”מ בין הצדדים נמשך תקופה ארוכה. בתחילה הגישה אינטר הצעה בגובה 20 מיליון אירו, אך זו נדחתה על ידי המועדון הבלגי. לאחר שיפור ההצעה ל-23 מיליון אירו, הצדדים הגיעו להבנות והעסקה צפויה לצאת לפועל.
עוד קודם לכן הגיע חלאילי להבנות עם אינטר בנוגע לתנאיו האישיים. על פי דיווחים קודמים, הוא צפוי לחתום על חוזה לחמש עונות, במסגרתו ירוויח כ-1.8 מיליון אירו לעונה.
אם העסקה תושלם באופן רשמי, חלאילי יהפוך לשחקן הישראלי היקר ביותר אי פעם, ויצטרף לאחת הקבוצות הבכירות באירופה לאחר עונה מוצלחת במדי אוניון סן ז’ילואז