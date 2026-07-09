זה קורה: הכוכב הישראלי סיכם באינטר בעסקת ענק

אינטר מילאן עלתה לשמינית ( צילום: Shutterstock )

ענאן חלאילי נמצא על סף מעבר היסטורי לאינטר. אלופת איטליה הגיעה לסיכום עם אוניון סן ז’ילואז על רכישתו של שחקן הכנף תמורת 23 מיליון אירו, בנוסף לבונוסים עתידיים, ובכך צפויה להיחתם העסקה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.