הקרב המשולש על מפלגת הרב אברג'ל; ואלה המועמדים שלה לכנסת

פרסום ראשון: קרב פוליטי מתנהל בשבועות האחרונים בין הציונות הדתית, עוצמה יהודית ומפלגת נעם על חיבור אפשרי עם מפלגת אח"י של תלמידי הרב יורם אברג'ל זצ"ל - כך נודע לסרוגים.

ארז אהרון, מנכ"ל מוסדות הרב אברג'ל, סיפר בשיחה עם סרוגים כי בשבועות האחרונים התקיימו שיחות ופגישות עם גורמים בשלוש המפלגות - סמוטריץ', בן גביר ונעם - בניסיון לבחון חיבור פוליטי לקראת הבחירות הקרובות.

לאנשי אח"י מעריכים את כוחם האלקטורלי בכ-150 אלף קולות. לטענתם, למוסדות ולתלמידי הרב אברג'ל יש מערך מסודר המאפשר להגיע באופן ישיר לקהל רחב של תלמידים ותומכים ברחבי הארץ, בין היתר באמצעות מנויים לעלונים, רוכשי ספרי הרב ומעגלים נוספים הקשורים למוסדות.

"יש לנו יכולת להגיע לאנשים האלה", אמר אהר לסרוגים, וטען כי מדובר בכוח אלקטורלי ממשי שניתן להניע לקראת יום הבחירות.

הדרישה: שלושה חברי כנסת במקומות ריאליים

כשנשאל מה דורשים אנשי אח"י במסגרת המגעים עם המפלגות השונות, השיב אהרון כי מבחינתם כל הסכם פוליטי צריך לשקף את כוחם האלקטורלי.

לדבריו, מדובר בכוח של כ-150 אלף קולות - השווים לכשלושה מנדטים - מצדיקים דרישה לקבלת לפחות שלושה מקומות ריאליים ברשימה לכנסת.

עם זאת, באח"י לא פוסלים גם אפשרות של התמודדות עצמאית. אהרון אמר ל'סרוגים' כי אחת האפשרויות הרלוונטיות שנבחנות היא ריצה ברשימה נפרדת, תוך חיבור גורמים נוספים למפלגה החדשה.

פרסום ראשון: אלה השמות שנבחנים לרשימת אח"י

בשיחה עם 'סרוגים' חשף אהרון גם את השמות המרכזיים שנבחנים כמועמדי המפלגה לכנסת.

בראש הרשימה צפוי לעמוד הרב יובל אלימלך, מבכירי מוסדות הרב אברג'ל בנתיבות. שם נוסף הוא ישראל אפללו מנתיבות.

שם מעניין במיוחד שעשוי גם להצטרף לרשימה הוא אבי דיין, מי שהיה בעבר פעיל ש"ס מוכר באלעד. צירופו האפשרי של דיין עשוי לעורר עניין גם בש"ס, שעל קהל מצביעיה המסורתי והספרדי עשויה אח"י להתמודד בבחירות הקרובות.

ומה עם ש״ס?

בשיחה עם סרוגים שאלנו את אהרון גם על ש״ס, שכן כניסה של אח״י למערכת הפוליטית עשויה לנגוס דווקא בבסיס המצביעים המסורתי והספרדי שלה. אהרון דחה את הניסיון לייצר עימות בין המפלגות ואמר כי אנשי אח״י "באים באחדות", נמצאים ביחסים טובים עם ש״ס ואין להם כל עניין לצאת למאבק נגדה. הוא אף לא הוריד מהפרק אפשרות של שיתוף פעולה עתידי בין הצדדים.

עם זאת, חיבור כזה נראה בשלב זה מורכב. יו״ר ש״ס אריה דרעי אינו נוהג לצרף גורמים פוליטיים חיצוניים לרשימת המפלגה, אך הופעתה של אח״י עשויה להציב בפניו מבחן פוליטי לא פשוט. בפריפריה קיים ציבור מסורתי וספרדי שמביע אכזבה מש״ס, בין היתר על רקע מה שנתפס בעיניו ככניעה לקו החרדי הקיצוני. אם אח״י תצליח להפוך לכתובת עבור אותם מצביעים, היא עשויה לנגוס דווקא במאגר קולות רגיש במיוחד עבור ש״ס - סיכון שדרעי יהיה חייב לקחת בחשבון.

המגעים בין הצדדים עדיין נמשכים, ובשלב זה טרם התקבלה החלטה אם אח"י תחבור לאחת ממפלגות הימין או תנסה את כוחה בריצה עצמאית.