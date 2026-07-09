בפשרה פוליטית שמסמנת נסיגה משמעותית, הודיעו היום (חמישי) המפלגות החרדיות כי הן מסכימות למחוק את סעיף 2 מהצעת חוק יסוד: לימוד תורה, בעקבות דרישה מפורשת של ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד. ההחלטה מגיעה ימים ספורים לאחר שהחוק עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 63 חברי כנסת.

בהודעה משותפת של סיעות דגל התורה ושס נמסר כי "לאחר שראש הממשלה והליכוד ביקשו להוסיף לחוק יסוד: לימוד תורה, סעיפים נוספים שלא היו חלק מהנוסח המקורי, הובהר באופן חד משמעי כי איננו מסכימים לשנות את מהותו של החוק". על פי ההודעה, המפלגות החרדיות הציעו כי "אם יש רצון לקדם סעיפים נוספים ניתן לעשות זאת במסגרת חקיקה אחרת, ולא במסגרת חוק יסוד: לימוד תורה".

החלטה בהוראת גדולי התורה

ההודעה המשותפת מדגישה כי הפשרה התקבלה בהוראה ישירה מגדולי התורה. "על כן, ובהוראת גדולי התורה שליט"א, הוסכם כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", נכתב בהודעה.

המפלגות החרדיות מנסות להציג את הנסיגה כהישג: "זהו לבו של החוק והעיקרון שלשמו הוגשה הצעת חוק היסוד מלכתחילה, לעגן בחוק יסוד את ההכרה במעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ומדינת ישראל". כידוע, הצעת החוק המקורית כללה סעיפים נוספים שעוררו מחלוקת בקואליציה ובציבור הרחב.

ההחלטה מגיעה על רקע לחצים כבדים בקואליציה. בהצבעה על הקריאה הראשונה של החוק, ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד: יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל ומשה סולומון. ההצבעה המפתיעה עוררה סערה במליאה והעמיקה את הקרע בתוך הקואליציה.