הנקודה האדומה: צה"ל בוחר במגדר במקום במגזר 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"והיה מחניך קדוש!

זו לא סתם סיסמה כמו "חייל/ת שפרו הופעתכם בפקודה!

זה כלל ברזל שנשמר שנים בצבא,

ולאחרונה רוצים לשנות אותו בשל עיקרון השוויון

והגישה החדשה לפיה המגדר קודם לכל דבר!

אז זהו שלא!

צה"ל זה לא בית "האח הגדול" שעושים בו ניסויים חברתיים

בבני אדם, ורומסים תוך כדי ערכים שכובדו במשך שנים.

מה הפלא שעצבנתם את כל הרבנים?

למה להכריח גברים ונשים לפעול יחד?

מה זה פה צבא, או סניף של בני עקיבא?

כבר היה עדיף עזרא, ותסמכו על המילה של אריאל.

ועכשיו ברצינות.

רבני הציונות הדתית צריכים ללמוד איך נלחמים על עקרונות מהחרדים,

ולהבהיר לצבא שאם יבוצע שינוי חד צדדי כפוי בפקודת השירות שלא כהלכה-

הצעירים הסרוגים שמגיעים מהישיבה לצבא ימשיכו לשבת וללמוד תורה-

עד שיבטיחו להם שהסיפא לא תלך נגד הספרא!

תפסיקו להיות צבא חלק מהעם שנכנע ללחצי כולם,

ותחזרו להיות צבא ישראלי חכם שמכבד את ההלכה והאדם!

ואם לא גנרלים, אין בעיה.

במלחמה הבאה, אללי לי אללי, נראה אתכם נלחמים עם AI!”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!