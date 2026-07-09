החטופים התחתנו, אלוף הג'ודו ריגש והתרופה לסרטן

סשה טרפונוב ( יונתן שאול/פלאש90 )

החתונה שריגשה מדינה שלמה

יש חתונות שמצליחות לרגש מדינה שלמה. החתונה של שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן השבוע היא ללא ספק אחת מהן. השניים עברו תקופה מטלטלת וקשה בשבי החמאס. דווקא מתוך הכאב הנורא וחוסר הוודאות, הם הצליחו לשמור על התקווה ועל האמונה שיגיעו ימים טובים יותר. במהלך החופה הושמע השיר "ממעמקים", שיר שנושא עבור סשה משמעות עמוקה ומטלטלת במיוחד. בימי השבי הקשים בעזה, כשהיה מנותק מעולמו, הוא הצליח להאזין לו באמצעות מקלט רדיו קטן - המילים והצלילים העניקו לו רגע של חיבור, נחמה ותקווה וחלום על הרגע הזה של החתונה. כעת, כשהם נשמעו שוב מתחת לחופה, הם קיבלו משמעות חדשה של חירות, אהבה והתחלה חדשה. מערכת "סרוגים" מבקשת לאחל לסשה ולספיר שיזכו לבנות את ביתם בשמחה, בשלווה ובאהבה, ושכל השנים הבאות יהיו מלאות רק ברגעים טובים, פשוטים ושקטים - כאלה שכל כך מגיעים להם. מזל טוב.

סשה טרפונוב וספיר כהן מתחתנים ( ללא קרדיט )

גאווה ישראלית : ישראל בדרך למציאת התרופה לסרטן?

צוות חוקרים משולב מהטכניון מציג בכתב העת המדעי Oncogene גישה חדשה ומסקרנת לטיפול בגידולים אלימים ועמידים, בהם סרטן העצמות ומלנומה. החוקרים פיתחו קבוצת מולקולות חדשנית הפועלת כ"פרקן דו-ראשי", שמפרקת בו-זמנית שני אנזימים החיוניים להישרדות התא הסרטני. לפי ממצאי המחקר, הפעולה הזו מובילה למותם של התאים הסרטניים בתוך שעות בודדות.

אחד ההיבטים המעניינים בגישה החדשה הוא שהתרכובות פוגעות כמעט אך ורק בתאים סרטניים ואינן משפיעות על תאים בריאים, דבר שעשוי בעתיד לצמצם משמעותית את תופעות הלוואי הקשות המוכרות מטיפולי כימותרפיה. בנוסף, החוקרים מצאו כי הטיפול היה יעיל גם נגד תאי סרטן שכבר פיתחו עמידות לטיפולים הקיימים.

את המחקר הובילו ד"ר אביטל אוקנין ייסמן וד"ר דיפנג'ן פנדה, ממעבדותיהם של פרופ' אמיר אורין ופרופ' אשרף בריק בטכניון, בשיתוף חוקרים ממינכן ומפרנקפורט. מדובר במחקר שעשוי לפתוח כיוונים חדשים ומבטיחים במאבק בסרטן. המחקר מביא עוד רגע של גאווה ישראלית על מפת המדע העולמית.

ד״ר אביטל אוקנין וייסמן ( באדיבות הטכניון )

"אני מחליף את השריון שלי"

המדליה האולימפית של הג'ודוקא הישראלי פיטר פלצ'יק בשנת 2024 כבר נרשמה בדפי ההיסטוריה, אבל עכשיו הג'ודוקא בוחר להעניק לה משמעות נוספת. פלצ'יק, שזכה במדליית הארד באולימפיאדת פריז 2024, הודיע כי הוא מוכר את חליפת הג'ודו המקורית שלבש ברגע הזכייה, במטרה לגייס 50 אלף דולר עבור טיפולי טראומה למתנדבי זק"א.

מתנדבי זק"א פועלים פעם אחר פעם ברגעים הכי קשים - בזירות של פיגועים, מלחמות ואסונות. הם מגיעים כדי לבצע שליחות אנושית חשובה, אך החשיפה המתמשכת לאירועים מורכבים וקשים מותירה אצל רבים מהם התמודדות נפשית שנמשכת הרבה מעבר לרגעי הפעילות עצמם.

פלצ'יק הסביר: "שריון אמיתי לא שייך רק למזרן הג'ודו. הוא שייך לגברים ולנשים של זק"א, שלובשים את האפוד הצהוב כדי לשמור על כבוד האדם ברגעים האפלים ביותר של האנושות. אני מחליף את השריון שלי כדי לסייע במימון של השריון שלהם."