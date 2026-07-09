השירות המטאורולוגי מזהיר: זה מה שיקרה בימים הקרובים

אחרי תקופה קצרה של הפוגה מהחום הגדול, אזרחי ישראל ירגישו בימים הקרובים את שובו של הקיץ במלוא עוצו. השירות המטאורולוגי פרסם היום (חמישי) עדכון מיוחד על מגמת מזג האוויר לימים הקרובים, לפיו גל ההתחממות כבר נמצא בפתח.

"לאחר מספר ימים עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה בהרים, בימים הקרובים צפויה עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה", נמסר מטעם חזאי השירות. לצד השינוי במעלות החום, המומחים מדגישים ומזהירים את جم הציבור המבקש לפקוד את חופי הרחצה בסוף השבוע: "שימו לב שביממה הקרובה הים התיכון עדיין מסוכן לרחצה".

המגמה הזו רק תלך ותתגבר עם פתיחת שבוע הבא, אז הקיץ הישראלי ירים הילוך נוסף ויורגש קושי משמעותי יותר בעמידה תחת כיפת השמיים. בשירות המטאורולוגי מציינים כי "בתחילת שבוע הבא הטמפרטורות אפילו יעשו מעט גבוהות מהרגיל בהרים ותורגש הכבדה בעומסי החום, אבל לא מדובר על משהו חריג".

בזמן שבישראל מתכוננים לחזרתו של החום המוכר, החזאים מציגים תמונה מרתקת והפוכה לחלוטין ברחבי היבשת האירופית, המפוצלת כעת בין שני קצוות אקלימיים קיצוניים.

"לעומת מזג האוויר הנוח יחסית באזורנו, במערב אירופה שוב שורר מזג אוויר חם מהרגיל במידה ניכרת, וגל החום הזה צפוי להימשך אל תוך שבוע הבא", מסבירים בשירות המטאורולוגי, ומסכמים בנתון המפתיע לגבי הצד השני של היבשת: "במזרח היבשת הטמפרטורות דווקא נמוכות מהרגיל ומזג האוויר גשום".