נועה קירל ( מתוך הקליפ "חושב שאתה מסי" )

נועה קירל מצאה עצמה במרכז סערה בינלאומית בלתי צפויה השבוע, לאחר ששיחררה קליפ חדש לכבוד מונדיאל 2026. הזמרת, שהוציאה את השיר "חושב שאתה מסי" בשיתוף עם אדידס, עוררה זעם בספרד בעקבות הבחירה להופיע בקליפ במדי נבחרת ארגנטינה ולעצור בעיטות של שחקן במדי נבחרת ספרד.

הקליפ, שצולם באצטדיון בלומפילד וכולל הופעות אורח של אילנה קירל, דניה פרץ ופרי ברבן, מציג את קירל בתפקיד שוערת לבושה בחולצת פסים תכלת ולבן המייצגים את ארגנטינה. הבחירה הזו, לכאורה תמימה, הצתה את הרשתות החברתיות בספרד והובילה למתקפה חריפה על הזמרת ועל בן זוגה, השוער דניאל פרץ. "השוער הגרוע ביותר של באיירן מינכן" העיתונאית הספרדית ליילה חאמד הובילה את המתקפה ברשתות החברתיות. "הזמרת הישראלית נועה קירל שחררה סרטון שבו היא מתמודדת מול נבחרת ספרד ועוצרת את כל הפנדלים שלהם", צייצה חאמד. "כדאי לזכור שבן הזוג שלה הוא דניאל פרץ: השוער הגרוע ביותר של באיירן מינכן במאה הנוכחית, מחמם ספסל בהמבורג, ועכשיו שוער בצ'מפיונשיפ. מביך". חאמד המשיכה ותקפה את השיתוף עם אדידס: "האובססיה של ישראל כלפי ספרד מאז שהמדינה התייצבה לצד פלסטין היא לא דבר חדש. מה שמדאיג הוא שאדידס נותנת חסות לסרטון הזה. להתאחדות הכדורגל הספרדית בהחלט צריכה להיות מילה בעניין". הרקע לזעם הספרדי נעוץ במתח הדיפלומטי בין ישראל לספרד בשנים האחרונות. ממשלת ספרד נקטה עמדה ברורה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה שהוביל למתיחות בין המדינות. הבחירה של קירל להופיע במדי ארגנטינה ולעצור בעיטות של שחקן ספרדי נתפסה בעיני רבים בספרד כמסר פוליטי.

נועה קירל ודניאל פרץ ( (צילום: ערן בארי) )

ניסיון ההרגעה

שעות לאחר פרוץ הסערה, קירל פרסמה היום (חמישי) פוסט מפויס ברשתות החברתיות בניסיון להרגיע את הרוחות. בפוסט, היא נראית כשהיא מניפה את דגלי ספרד וישראל על רקע דגל ארגנטינה, וכתבה בספרדית: "Viva España, viva Argentina y viva Israel!" - "תחי ספרד, תחי ארגנטינה ותחי ישראל".

המסר היה ברור: הזמרת ביקשה להבהיר כי הקליפ לא נועד לשאת מסר אנטי-ספרדי או פוליטי, אלא להשתלב באווירת המונדיאל. עם זאת, נראה שהניסיון להרגיע את הרוחות לא הצליח לחלוטין, והביקורת ממשיכה להישמע בקרב פעילים פרו-פלסטינים ובחלקים מהציבור הספרדי.

השיר "חושב שאתה מסי", שנכתב על ידי קירל בשיתוף רון ביטון, איתי שמעוני וירדן "ג'ורדי" פלג, משלב בין עולם הכדורגל לבין הסגנון המוזיקלי האופייני לה. עם משחקי מילים מעולם הכדורגל, הומור חד וביטחון עצמי, השיר נועד לספק את הפסקול המושלם לקיץ ולחגיגת הכדורגל הגדולה בעולם.

קירל, שחשפה בחודשים האחרונים בראיון לסרוגים על החיבור העמוק שלה ושל בן זוגה דניאל לאמונה ולמסורת, ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הזמרות המצליחות והמשפיעות בישראל. השיתוף עם אדידס, אחת מחברות הספורט המובילות בעולם, מעניק לשיר פלטפורמה בינלאומית ומחבר בין עולם המוזיקה לעולם הספורט.

בינתיים, דניאל פרץ ממשיך את דרכו בסאות'המפטון לאחר חצי עונה יוצאת מן הכלל, ונראה שהמתקפה הספרדית לא תשפיע על הקריירה המרשימה שלו. השניים, שהפכו לאחד הזוגות המוכרים והאהובים בישראל, ממשיכים להתמודד עם הביקורת בכבוד ובנחישות.