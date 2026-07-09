פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ תקפו שלשום (ג') וחיסלו את המחבל וחיד אבו סלאם, דמות מרכזית במערך הלחימה של חמאס, אשר שימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית של הארגון במרחב ח'אן יונס.

אבו סלאם היה מעורב באופן ישיר ומובהק באירועי הטרור הקשים נגד אזרחי ישראל. במהלך טבח ה-7 באוקטובר, הוא פשט יחד עם מחבלים נוספים לשטח מדינת ישראל, לקח חלק פעיל וחטיפת אזרחים ישראלים לשטחי הרצועה, ואף היה שותף באופן ישיר בהחזקתם של השבויים במקומות מסתור בדרום רצועת עזה.

בתקופה האחרונה, עקבו גורמי המודיעין אחר פעולותיו של אבו סלאם, אשר פעל במרץ לקידום מתווי טרור חדשים. בין היתר, הוא הוביל ניסיונות מורכבים לשיקום וייצור של אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים באזור.

לאור העובדה שהמחבל היווה איום מיידי וממשי על שלום הלוחמים בשטח, הוחלט לפעול נגדו באופן ממוקד, והוא חוסל באמצעות תקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתוך כך, בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם לתנאי ההסכם, וימשיכו לפעול בנחישות בכל עת להסרת כל איום מיידי על כוחותינו.