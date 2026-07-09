פנינה רוזנבלום ( (צילום: מרים אלסטר / פלאש90) )

מאחורי הדמות המוכרת של פנינה רוזנבלום – אשת העסקים, הדוגמנית והאישה שהפכה לסמל של הצלחה עסקית – מסתתרים פרקים קשים שלא סופרו עד כה. בסרט דוקומנטרי חדש שישודר הערב (חמישי) בקשת 12, "פנינה רוזנבלום - הסיפור האמיתי נחשף לראשונה", בחרה רוזנבלום לחשוף בפעם הראשונה את אחד הפרקים הטראומטיים ביותר מילדותה: ניסיון אונס קשה שעברה בגיל 14.

"הרבה גברים אז ראו בי טרף קל", הודתה רוזנבלום בכאב במהלך הסרט. הדמות הבלונדינית והמתוקתקת שהפכה לסמל של כוח ועצמאות נשית, חושפת כעת את המחיר האישי הכבד ששילמה בדרך להצלחתה. "חשב שאני לא בתולה, ורצה לאנוס אותי" רוזנבלום שחזרה באומץ את האירוע הקשה שהתרחש בשנות נעוריה בפתח תקווה. לפי דבריה, אחד מבני הטובים של העיר, שהגיע ממשפחה מבוססת והיה בעל מוניטין של מחזר, הגיע לאסוף אותה מהבית למה שנראה כדייט תמים – אך הפך במהירות לחלום בלהות. "לא הבנתי לאן הוא לוקח אותי, הוא שם אותי על הרצפה באיזה בניין ואני צרחתי", סיפרה רוזנבלום. "בגלל הצרחות שלי הוא נבהל ועזב אותי. הוא חשב שאני לא בתולה, ורצה לאנוס אותי. רצתי הביתה ובכיתי כל הדרך". בסיום העדות הקשה הוסיפה רוזנבלום: "היו לי הרבה מקרים בחיי". משפט קצר שמעיד על מציאות קשה של נערה צעירה שגדלה בפתח תקווה בשנות השישים והשבעים, ללא רשת ביטחון משפחתית מספקת.

(Photo by Moshe Shai/FLASH90) ( . Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

מילדות קשה להצלחה עסקית

כידוע, רוזנבלום גדלה במשפחה שחיה בדוחק כלכלי. אביה עזב כשהייתה פעוטה, והמציאות הכלכלית הקשה לא האירה לה פנים. דווקא מתוך הקשיים הללו נולד הדחף הבלתי מתפשר שלה לפרוץ, להצליח ולהישמע – דחף שליווה אותה לאורך כל הקריירה המרשימה שלה.

את דרכה המקצועית החלה רוזנבלום כבר ב-1971 עם הופעה בסרט "מלכת הכביש", שעורר סערה ציבורית. מאז עברה דרך ארוכה שכללה שירות בלהקות צבאיות, קריירת דוגמנות בניו יורק, ניסיון בעולם המוזיקה, ובסופו של דבר – הקמת אימפריית קוסמטיקה מצליחה שהפכה אותה לאחת מנשות העסקים המוכרות בישראל.

בשנים האחרונות הרחיבה רוזנבלום את פעילותה גם לעולם המוזיקה, במיוחד מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. היא הוציאה מספר שירים שעסקו באירועי המלחמה, ביניהם "איפה הייתם בשביעי לעשירי" ו"איראן ביי ביי", שהפכו לוויראליים ברשתות החברתיות.

פנינה רוזנבלום. Photo by Moshe)(Shai/FLASH90 ( פנינה רוזנבלום. Photo by Moshe Shai/FLASH90 )

הפרת הסטיגמה

החשיפה של רוזנבלום מצטרפת לשורה של נשים ציבוריות שבחרו בשנים האחרונות לשבור את השתיקה ולדבר על תקיפות מיניות שעברו. במקביל, בימים אלה עצמם מתנהל בישראל דיון ציבורי סוער סביב פרשת יובל וילנר, החשוד באונס הזמרת שי-לי עטרי, שמו הותר לפרסום רק לאחרונה.

הדוקומנטרי על חייה של רוזנבלום מציג תמונה מורכבת של אישה שהצליחה להפוך טראומות וקשיים לכוח מניע להצלחה, תוך שמירה על מראה חיצוני מושקע ודימוי ציבורי של עוצמה. "אני פשוט אוהבת אסתטיקה", אמרה בראיון אחר, "ואסתטיקה בעיניי זה לצאת מטופחת".

הסרט הדוקומנטרי ישודר הערב (חמישי) אחרי החדשות בקשת 12, ויציג את הסיפור המלא של אחת הדמויות המרתקות והמורכבות בתרבות הישראלית.