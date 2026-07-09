אירוע מבהיל ומורכב שהחל בחשש כבד לחטיפת חיילת באזור גוש עציון, הסתיים היום (חמישי) בנסיבות שונות לחלוטין מההערכות הראשוניות: כוחות ביטחון גדולים הוקפצו לגזרת גוש עציון בעקבות דיווח דחוף על חיילת צה"ל, החמושה בנשקה האישי, שנכנסה לתוך כלי רכב שבו נהג תושב פלסטיני.

מיד עם קבלת הדיווח, ולאור הרגישות הביטחונית הגבוהה והחשש המיידי לחייה, פתחו שוטרי מחוז ש"י בשיתוף כוחות צבא במרדף מהיר ומאמצים מבצעיים ואוויריים לאיתור הרכב החשוד.

כעבור זמן קצר הצליחו השוטרים לחסום את הרכב ולעצור אותו על כביש 375, בסמוך לעיר ביתר עילית. הלוחמים הקיפו את כלי הרכב וגילו בתוכו את החיילת כשהיא בריאה ושלמה, ללא סימני מצוקה.

במהלך התחקור הראשוני בשטח נדהמו השוטרים לגלות כי לא מדובר באירוע לאומני או פח"ע, אלא בבני זוג המנהלים מערכת יחסים רומנטית. עם זאת, בעקבות הממצאים והפרת הנהלים, נשקה האישי של החיילת נתפס על ידי הכוחות והשניים הועברו יחד להמשך חקירה ובירור הנסיבות בתחנת המשטרה הסמוכה.