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משפט ופלילים

אבישי גרינצייג בתגובה ראשונה לתביעת הענק נגדו

כתב המשפט אבישי גרינצייג, מסר היום את תגובתו לתביעת הענק שהגיש נגדו רונן צור. נזכיר כי צור תובע את גרינצייג על סכום של 2.2 מיליון שקלים

16:02
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אבישי גרינצייג (חיים גולדברג/פלאש90)

אבישי גרינצייג, כתב המשפט של i24, הגיב היום (חמישי) לתביעת הדיבה שהגיש נגדו איש התקשורת רונן צור.

בדבריו כתב גרינצייג: ״אני מבין שידידי רונן צור מחפש תעסוקה לחופש הגדול, אחרי שחלום הפריימריז שלו ירד מהשולחן.

התביעה הזו תסתיים בדיוק כפי שהסתיימה קודמתה. אני מאחל לו המשך קיץ בריא ומהנה״.

נזכיר כן בתביעה טוען צור באמצעות בא-כוחו עו"ד אורן גרוס, כי גרינצייג מנהלך במשך תקופה ארוכה מסע הכפשה שיטתי נגדו. 

לדבריו, הנתבעים פרסמו טענות כזב המייחסות לו מעשי שחיתות, חוסר יושר, מרמה ועלילות שווא, מבלי להוכיח את העובדות בשטח. 

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