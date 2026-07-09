2.2 מיליון: רונן צור בתביעת ענק נגד העיתונאי הבכיר

יועץ התקשורת רונן צור הגיש היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב, תביעת דיבה על סך 2.2 מיליון שקלים כנגד העיתונאי אבישי גרינצייג, כתב ופרשן לענייני משפט ב-i24News, וכנגד מפעילת הערוץ חברת חדשות מזרח התיכון-אי 24.

צור טוען למסע הכפשה אישי, שיטתי ומתמשך שמנהל כנגדו גרינצייג במשך תקופה ארוכה.

לטענת התובע, הנתבעים מפרסמים טענות כוזבות המייחסות לו שחיתות, חוסר יושר, מרמה ורקיחת עלילות, תוך הצגת השערות כעובדות וייחוס מעשים חמורים ללא כל יסוד במציאות. במסגרת התביעה, נטען כי גרינצייג קישר את צור למייסד ארגון זק"א, יהודה משי זהב, וטען כי צור ומשרדו פעלו עבור משי זהב כנגד המתלוננים בפרשת עבירות המין ונהגו לאסוף עליהם מידע.

צור מציין כי מעולם לא ייצג את משי זהב, לא העניק לו שירות מקצועי ולא פגש אותו. לגרסתו, עת נחשפה פרשת משי זהב, הוא התבקש לייצג את ארגון זק"א, אך התנה זאת בכך שלא ייצג את משי זהב בשום דרך ואופן, וכי הארגון ייפרד ממנו - תנאי שלדבריו התקיים בו ביום. צור מוסיף כי חומרת הדברים מקבלת משנה תוקף לאור הליך קודם ביניהם, שהסתיים ביולי 2024 בהסכם פשרה במסגרתו התחייב גרינצייג לפרסם התנצלות פומבית.