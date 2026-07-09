דיווח: המגעים החשאיים של איילת שקד 

לאחר שדווח כי איילת שקד תחבור לגלעד ארדן, כעת מדווח העיתונאי יניר קוזין, כי איילת שקד במגעים דווקא עם המפלגה החדשה של יואב הלר מ"הרבעון הרביעי".
על פי הדיווח, במסגרת המגעים התקיימו עד כה שתי פגישות בין הצדדים, כחלק מבחינה רחבה של חיבורים אפשריים לקראת הקמת הגוף הפוליטי החדש. בשלב זה עדיין לא התקבלו החלטות, והמגעים נמשכים.
עוד טען קוזין כי המפלגה כבר גייסה התחייבויות לערבויות בהיקף של כ-7 מיליון ש״ח.
אף אחד לא קונה את השקרים שלכם כי שקד פשוט מבינה שביבי גמור. הממשלה הזו מכרה את הריבונות הלאומית שלנו בשביל לרצות את הבוס בוושינגטון. נמאס מההפקרות והפחדנות של המנהיגים שלנו!!!