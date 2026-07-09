דיווח: המגעים החשאיים של איילת שקד 

( הדס פרוש / פלאש90 )

לאחר שדווח כי איילת שקד תחבור לגלעד ארדן, כעת מדווח העיתונאי יניר קוזין, כי איילת שקד במגעים דווקא עם המפלגה החדשה של יואב הלר מ"הרבעון הרביעי".