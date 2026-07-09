לקראת גזר הדין ברצח מאיה ווישניאק: הקמפיין שדורש עונש מרבי

לקראת גזר הדין הצפוי בשבוע הבא במשפטו של עמית אלמוג, שהורשע ברצח מאיה ווישניאק ז"ל, מרחיב מיזם "הבושה עוברת צד" את הקמפיין הציבורי לזכרה של מאיה, באמצעות הצבת שני שלטי חוצות חדשים באורנית, מקום מגוריה, וברמת השרון, העיר שבה התחנכה ולמדה.

השלטים החדשים מצטרפים לשלטי חוצות שכבר הוצבו בתל אביב וברמת גן, בסמוך לבית משפחתו של אלמוג, ונושאים את תמונתה של מאיה לצד הכיתוב: "הבושה עוברת צד", "צדק למאיה", וכן קטע משירו של שלום חנוך.

לדברי יוזמי המיזם, מטרת הקמפיין היא לחזק את המודעות הציבורית לקראת סיומו של ההליך המשפטי ולקרוא למיצוי הדין עם המורשע. בנוסף, הם מבקשים להמשיך להנציח את זכרה של מאיה ולתמוך במשפחתה, הממתינה זה שנים לגזר הדין.

מאיה ווישניאק נרצחה בשנת 2020, כשהייתה בת 21. הרצח עורר הדים רבים והפך לאחד המקרים הבולטים בשיח הציבורי סביב אלימות נגד נשים בישראל.

מיזם "הבושה עוברת צד", שהוקם על ידי יעל ורד, פועל להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים באמצעות קמפיינים ציבוריים, שילוט חוצות ופעילות הסברה. לדברי המיזם, זו הפעם הראשונה שבה הוא מחזיר לקדמת הבמה קמפיין שהוקדש לקורבן מסוים, לקראת סיום ההליך המשפטי בעניינו.

יעל ורד, מייסדת המיזם, מסרה: "לצערנו טחנות הצדק טוחנות לאט, שלא לומר חורקות. אלימות נגד נשים ממשיכה להתקיים, ובעוד אירוע רודף אירוע, חובה עלינו כחברה להמשיך ולהיאבק כדי שכל מקרה יהדהד ולא יישכח. אנחנו מלווים את משפחתה של מאיה כבר שנים, ומבקשים עונש מקסימלי לרוצח במשפט הקרב".