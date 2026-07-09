מרגש: אלמנתו של זכריה הבר הי"ד התארסה  

אלמנתו של זכריה הבר הי"ד, התארסה בשעה טובה בשנית. בהודעה מטעמה נמסר: "עם שבח והודיה לה' התארסתי לדוד סגל ומתרגשים לבנות בית נאמן בישראל".

לפני כשנה וחצי, דובר צה"ל התיר לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי שריון במילואים מגדוד 87 בחטיבת המחץ (14) שנפלו בקרבות בצפון הרצועה: רס"ר (במיל') זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, ורס"ם (במיל') יאיר כץ, בן 34 מחולון. הבר וכץ נהרגו מפגיעת טיל RPG, שנורה על הטנק שלהם. 527 חללי צה"ל נפלו מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, 192 מהם מתחילת הפעולה הקרקעית.