גבול סוריה ( צילום: מיכאל גלעדי )

במהלך הלילה (ה') עיכבו כוחות צה"ל מספר אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה דרך מרחב הר החרמון. הכוח שפעל בנקודה מנע את התקדמותם של האזרחים, והם הועברו להמשך טיפול של משטרת ישראל.

בצה"ל גינו בתוקף את האירוע וציינו כי הוא מצטרף לסדרה של מקרים דומים שאירעו בימים האחרונים. עוד הדגישו כי חציית הגבול לשטח סוריה מהווה עבירה פלילית חמורה, המסכנת את חיי האזרחים ועלולה לפגוע בפעילות המבצעית של כוחות הביטחון באזור. "אירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל ובביטחון במרחב, וכן מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים מעיסוק במשימותיהם", נמסר מדובר צה"ל. במערכת הביטחון קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה, במטרה למנוע הישנות של אירועים דומים. האירוע מצטרף למקרים קודמים שבהם פעילי תנועת "חלוצי הבשן" חצו את הגבול לשטח סוריה מאז כניסת כוחות צה"ל לאזור החיץ לאורך גבול רמת הגולן. בתנועה טוענים כי יש לפעול להקמת התיישבות אזרחית באזור, שלדבריהם תחזק את האחיזה הישראלית בשטח.

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רק לפני מספר ימים דיווחנו כאן בסרוגים על מקרה דומה, שבו עיכבו כוחות צה"ל אזרחים ישראלים שניסו להגיע לשטח סוריה דרך מרחב הר החרמון. גם אז הועברו האזרחים להמשך טיפול המשטרה, והצבא הדגיש את חומרת העבירה.

בימים האחרונים שבו הפעילים לפעול באזור, לאחר שלפי צה"ל בשבוע שעבר חיסלו לוחמי חטיבת עציוני חוליית מחבלים חמושה שלפי ההערכה הייתה בדרכה לבצע פיגוע נגד יישובי רמת הגולן. האירועים מצטיירים כחלק מהידרדרות ושחיקה איטית אך עקבית בשליטה הישראלית בשטחים אלו בידי המחבלים והאוכלוסייה העויינת באיזור.

סוריה ( צילום: חלוצי הבשן )

בשבוע שעבר, כמאה פעילי תנועת "חלוצי הבשן" חצו את הגבול להקים מאחז יהודי בסוריה. הפעילים דיווחו אז על אלימות קשה שהופעלה נגדם מצד חלק מכוחות הביטחון, תוך שהם נצמדו למדיניות ה"אין-אלימות" של התנועה.

מתנועת "חלוצי הבשן" נמסר אז: "אנחנו קוראים לצה"ל ולמשטרת ישראל להפסיק להילחם בפעילים, ודורשים מממשלת הימין להורות לכוחות לאפשר לחלוצים להתיישב בבשן". בתנועה טוענים כי רק התיישבות תבסס ותקבע את האחיזה הישראלית ויש להקים בשטח גם התיישבות אזרחית.

צה"ל ממשיך להדגיש כי חציית הגבול לשטח סוריה ללא אישור מהווה עבירה פלילית חמורה, ומצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו.