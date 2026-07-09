פרשת השבוע עם אביה: פרשת מטות-מסעי

עם ישראל מגיע השבוע לנקודת שיא מרגשת: סיומו של מסע מטורף שכלל 42 תחנות שונות במדבר. לאורך השנים הם עברו הרים, עמקים וסיבובים רבים, עד שהגיעו ממש אל סף הכניסה לארץ ישראל.

בפרשת "מטות", משה רבנו בוחר להדגיש בפני העם מסר קריטי לחיים בארץ: החשיבות של המילה שלנו. הוא מזכיר להם שברגע שאנחנו מבטיחים הבטחה, היא מקבלת תוקף של נדר – זהו לא משחק, אלא התחייבות מחייבת לכל דבר.

המילים יוצרות מציאות מדוע התורה מייחסת חשיבות כה גדולה לדיבור? התשובה טמונה בכך שברגע שאנו מוציאים מילה מהפה, היא הופכת למשהו אמיתי בעולם. למעשה, כל אחד מאיתנו הוא מעין "קוסם קטן" שבמילותיו בונה ומעצב את המציאות שלו.

האתגר השבועי השבוע, כשאנחנו קוראים על סיום המסעות, אביה הרנוי קוראת לנו להכניס קצת קסם לחיים: בואו נהיה מודעים לכוח הדיבור שלנו. כל הבטחה שניתן, אפילו הקטנה ביותר, נשתדל לשמור עליה כאילו היא אוצר יקר