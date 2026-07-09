מפתיע: זה מה שחושב המצטרף החדש לליברמן על בנט

פאנל כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

מצטרף חיזוק חדש ומסקרן שחקן לשורות "ישראל ביתנו": שמוליק ברזילי (45), תושב ירושלים, מי שעד לא מזמן שימש כמנהל בפרקליטות הפלילית בירושלים.

ברזילי, שניהל תיקי רצח ועבירות מין חמורות (ואף היה מעורב בתיק הולילנד), מביא איתו רקע ביטחוני עשיר כמפקד גדוד במילואים של יוצאי יחידת אגוז. בראיון מיוחד לתכנית "כיפות ברזל" ב'סרוגים', בהגשת נתנאל איזק, הוא פורש את משנתו לגבי עתיד המדינה. נתנאל איזק פתח בשאלה על המעבר החד מהעולם המשפטי והצבאי לזירה הפוליטית. ברזילי הודה כי מדובר בצעד שלא תוכנן מראש: "פוליטיקה זה טוויסט בעלילה הביוגרפית שלי. זה לא היה חלק מהתוכניות. היה לי אזור נוחות מאוד... אבל התחיל כאב בטן".

שמוליק ברזילי - אולפן סרוגים שמוליק ברזילי | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 19:18

הוא הסביר כי חשיפתו למערכות השלטון כעובד ציבור הולידה אצלו רצון לשינוי עמוק יותר: "הפרקליטות היא משרד עורכי דין של הממשלה. אתה חשוף לדבר שקורים... למערכות שהן מתפקדות פחות ופחות טוב. והדבר הזה ייצר אצלי איזשהו כאב בטן. ורצון לתקן ולשפר". המלחמה, אמר, הייתה הטלטלה הסופית שדחפה אותו לעשייה פוליטית.

ברזילי שיתף בחוויותיו כמג"ד במילואים שגויס ב-7 באוקטובר: "הגדוד שלי הוא של יוצאי יחידת אגוז... נכנסים ללחימה באזור החוף, באזור סג'עייה, מחנות המרכז, רימאל, לחימה עצימה של כמה חודשים". בהמשך, הוביל אנשיו גם ללחימה את בלבנון.

למרות ההישגים הטקטיים, ברזילי מבקר את חוסר ההכרה הרצוי: "לא הקרקע תקפה אותנו בעזה, תקף אותנו החמאס... לא הקרקע יושבים בה היום תקפה אותנו אלא החיזבאללה. שני הארגונים האלה חיים ובועטים גם היום... לא הכרענו את חמאס באופן של פירוק או פירוז, הוא עדיין שולט ומתעצם". אמר, הצורך ב"הכרעה" הוא שהוביל אותו לישראל ביתנו.

בתגובה לשאלת איזק על התדמית של ליברמן כ"שונא דתיים", ברזילי שיתף ברשמים מפגישתם הראשונה בבית היו"ר: "הפעם הראשונה שהוזמנתי לפגישה עם אביגדור ליברמן ביום שישי וההרגשה היא של יום שישי שנערך לשבת... אדם שחי במעגל המשפחתי שלו... עם דמויות משמעותיות מאוד בחיים שלו דתיות, לה קשה לו כשונא דתיים".

הוא הוסיף כי ליברמן בקיא במקורות: "שם יש גם בקיאות בדת... יש לצטט גם מז'בוטינסקי וגם מהרמב"ם להפיק כמקורות השראה את ארון הספרים היהודי שלנו". האמירות מעוררות המחלוקת על המריצות, טען ברזילי כי הביקורת מכוונת להנהגה החרדית בלבד: "הציטוטים מכוונים כלפי האנשים לגבי שאנשים את הציבור החרדי... בבורות, לפעמים בעוני... משמרים אותו בבורות ולא פעם גם בעוני".

בסוגיית השוויון בנטל, ברזילי מציגה עמדת נחרצת: "ישראל ביתנו ואני שותפים לגמרי... היא מקדמת חוק גיוס לכולם. לא לחרדים, לא לדרוזים... לכל נער ונערה בגיל 18 הוא מגיע לשערי הבקו"ם, צה"ל הוא זה שעשה את המיון".

הוא מדגיש את הצורך המבצעי הדחוף: "לצה"ל יש עומס משימות... כמה אלפי פצועים וחללים שנגרעו מהסד"כ... מה שהמילואימניק צריך זה שיקלו עליו את העומס". הוא מציין כי גם מי שלא יגויס ללחימה בערכים אחרים כמו כיבוי אש, שם חסרים אלפי תקנים.

כמי שמגיע מתוך המערכת, ברזילי תומך בשינויים אך מתנגד למהפכה קיצונית: "תומך בחלקים מהרפורמה המשפטית... אנחנו תואמים ברפורמה משפטית שקודם כל מתחילה בחוקה שמסדירה את המשחק הכללי". הוא הבהיר כי הוא נגד הסרת כל מגבלה מהממשלה: "מהפכה משפטית שהמטרה שלה היא להוציא כל מגבלת כוח מהרשות המבצעת... לא, אנחנו נגד זה. אנחנו צריכים שיהיו איזונים ובלמים".

לגבי שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות, ברזילי היה חד משמעי: "מדינת ישראל צריכה קואליציה שמורכבת אך ורק ממפלגות ציוניות... אנחנו לא נתפשר בהקשר הזה של הקמת ממשלה עם מפלגות לא ציוניות". הוא הגדיר את רע"מ כ"ש"ס של ערבים" והדגיש כי צריך להקים ממשלה ממלכתית..

בסיום הראיון, ערך איזק לברזילי משחק אסוציאציות קצר: נתניהו: "כשל, הגיע הזמן להיפרד". בן גביר: "לא ראוי לתפקידו". סמוטריץ': "מתפקד טוב כשר אוצר, לא מייצג את הערכים האמיתיים של הציונות הדתית". יאיר גולן: "צריך לשמור טוב על הלשון שלו, יכול להיות שותף", חיילי מילואים: "אהבה חיי הגדולה שלי". עם ישראל: "חי".

ברזילי סיכם את תחושותיו לגבי הבחירות הקרובות: "בחירות אולי הדרמטיות שידענו".