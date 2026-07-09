אבישי בן חיים משתולל: "הם מובילים את הימין להפסד בבחירות!"

העיתונאי אבישי בן חיים, שידוע באהבתו העזה רבת השנים למגזר החרדי, עולה למתקפה מפתיעה נגד הציבור החרדי.

בדבריו כתב בן חיים: "החרדים מובילים את גוש הימין להפסד בבחירות. התפרקות שלטון המרנים" יצרה חוסר סדר מוחלט בציבור החרדי והציבור שהיה תמיד הכי רציונלי חכם ופרגמטי בהתנהלות פוליטית, מוביל את הגוש להפסד ואת עצמו אל הלא נודע".

עוד כתב בן חיים: "לפני שנים פרסמתי את תיאוריית "חרדים ההתפרקות" (הרבה לפני התיאוריה החברתית-פוליטית "ישראל השנייה"). במרכז תיאורית "חרדים ההתפרקות" עמד סעיף חשוב: התפרקות שיטת הממשל החרדית - התפרקות שיטת "שלטון המרנים" (שלטון מרן יחידי אחרי מרן יחידי אחרי מרן יחידי שפחות או יותר מנהיג את הציבור החרדי כולו בשאלות הקריטיות)

‏הסברתי אז שהתפרקות שלטון המרנים תוביל להתרסקות דוקטרינת הרב שטיינמן בגיוס שהצליחה להציל את החרדים שנים ארוכות".

‏לסיום כתב בן חיים: "חשוב מכך: טענתי שהתפרקות שלטון המרנים תוביל לכזה אי סדר שהחרדים יפילו את שלטון הימין. זה דיי התממש והם כבר הפילו את הממשלה במידה רבה ב- 2019 כשדחו חוק "גיוס" מצוין (להם) שפעם המרנים היו מחבקים.

‏ועכשיו? עכשיו הם הולכים בחוסר רגישות וחוסר תבונה לא אופייני להפיל את גוש הימין פעם נוספת?"