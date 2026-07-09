עכשיו מותר לספר: זה המקום בו שהה בנט בשבוע האחרון

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוהה מאז סוף השבוע האחרון בארצות הברית, כך חשף היום (חמישי) מיכאל שמש.

שמש כתב בהודעתו כי בזמן שקמפיין מפלגתו מדשדש בסקרים ומתמודד עם קשיים: יו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, שוהה מאז סוף השבוע שעבר בארצות הברית.

לפי מקורבים, מטרת הנסיעה - השתתפות בכנס לצד חופשה עם בני משפחה. בנט עצמו מסרב בתוקף להתייחס לנסיעה ולפרטי הכנס. לפי שני מקורות, הוא נסע ללא אנשי לשכתו וללא צוות הקמפיין.

בסביבת בנט מסרו: “ברגעים אלו בנט עובד על התיקון הגדול של מדינת ישראל.”