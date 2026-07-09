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חדשות פוליטי מדיני

עכשיו מותר לספר: זה המקום בו שהה בנט בשבוע האחרון

בזמן שהוא יורד עוד ועוד בסקרים ופותח פער מגדי איזנקוט - כעת מותר לחשוף היכן שהה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מאז סוף השבוע האחרון

14:10
3 תגובות
בנט (יונתן זינדל / פלאש90)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוהה מאז סוף השבוע האחרון בארצות הברית, כך חשף היום (חמישי) מיכאל שמש.

שמש כתב בהודעתו כי בזמן שקמפיין מפלגתו מדשדש בסקרים ומתמודד עם קשיים: יו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, שוהה מאז סוף השבוע שעבר בארצות הברית.

לפי מקורבים, מטרת הנסיעה - השתתפות בכנס לצד חופשה עם בני משפחה. בנט עצמו מסרב בתוקף להתייחס לנסיעה ולפרטי הכנס. לפי שני מקורות, הוא נסע ללא אנשי לשכתו וללא צוות הקמפיין.

בסביבת בנט מסרו: “ברגעים אלו בנט עובד על התיקון הגדול של מדינת ישראל.”

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עמוס
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