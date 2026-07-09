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חדשות פוליטי מדיני

"הגיע הזמן לעצור מנהלית את היועמ"שית"

עו"ד דניאל כהן בקריאה תקיפה: "אני קורא כבר שלוש שנים למעצר מנהלי של היועמ"שית, משום שלטעמי התנהלותה הולכת ומקצינה. הגיע העת לחקור אותה"

14:03
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היועמ"שית גלי בהרב מיארה (אורן בן חקון / פלאש90)

עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' אצל זיו מאור, והתייחס לסערת דוד זיני.

בדבריו הוא אמר: "אני קורא כבר שלוש שנים למעצר מנהלי של היועמ"שית, משום שלטעמי התנהלותה הולכת ומקצינה. הגיע העת לחקור אותה".

‏אם הייתה מוסרת עדות מרצונה, מוסרת את הטלפון שלה בפרשת כוח 100 ובפרשות נוספות, ייתכן שהעננה מעל ראשה הייתה קטנה יותר. אבל היום, לנוכח הצטברות הפרשות, המעשים והפעולות - בוודאי שנדרשת חקירה".

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זומביבי המת החי
לפני 15 דקות

The loser Netanyahu has no cards left and everyone already knows his worn-out bluffs. Netanyahu is a political corpse. From now on, he's a zombie.
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