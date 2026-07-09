"הגיע הזמן לעצור מנהלית את היועמ"שית"

עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' אצל זיו מאור, והתייחס לסערת דוד זיני.

בדבריו הוא אמר: "אני קורא כבר שלוש שנים למעצר מנהלי של היועמ"שית, משום שלטעמי התנהלותה הולכת ומקצינה. הגיע העת לחקור אותה".

‏אם הייתה מוסרת עדות מרצונה, מוסרת את הטלפון שלה בפרשת כוח 100 ובפרשות נוספות, ייתכן שהעננה מעל ראשה הייתה קטנה יותר. אבל היום, לנוכח הצטברות הפרשות, המעשים והפעולות - בוודאי שנדרשת חקירה".