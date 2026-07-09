ארה"ב תקפה באיראן תשתיות המקשרות לסין ורוסיה

ארצות הברית הרחיבה במהלך הלילה את גל התקיפות נגד מטרות באיראן, כאשר לפי דיווחים בתקשורת האיראנית הותקפו גם תשתיות בעלות חשיבות אסטרטגית, מעבר למטרות צבאיות.

בין היעדים שעליהם דווח נמצא גשר רכבת בצפון איראן, המשמש כחלק מציר תחבורה וסחר המחבר בין איראן, סין ורוסיה. לפי דיווחים באיראן, הגשר נפגע מפגיעת טילי שיוט, אך לא דווח על נפגעים. במקביל, גורמים אמריקניים אישרו כי ארצות הברית תקפה שני גשרי רכבת במהלך המבצע, כחלק מהרחבת היקף התקיפות.

יעד נוסף שהותקף, על פי הדיווחים, הוא מגדל הפיקוח הימי בנמל צ'אבהאר שבדרום-מזרח איראן, לחופי מפרץ עומאן. המגדל משמש לפיקוח על תנועת כלי השיט באזור, לרבות נתיבי השיט המובילים אל מצר הורמוז וממנו.

לפי כלי תקשורת באיראן, בתקיפה נפגע גם אחד ממחסני הנמל, אולם פעילות הפריקה והטעינה במקום נמשכה.

התקיפות מגיעות לאחר שפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) הודיע כי החל בגל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן, שלדבריו נועד "לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השיט במצר הורמוז". בוושינגטון טענו כי המהלך הוא תגובה לתקיפות שביצעה איראן נגד כלי שיט מסחריים באזור בימים האחרונים.