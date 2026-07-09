יצחק עמית על הכוונת? "בג"ץ פעל בניגוד לחוק"

השופט בדימוס, הרן פיינשטיין, התייחס לעימות החריף בין שופטי בג"ץ לשרי הממשלה, בנוגע למינוי מיכאל ראבילו ותקף את בג"ץ בחריפות.

"בית המשפט העליון פועל בניגוד לחוק, ההחלטה שלו היא בניגוד לחוק מאוד מפורש. לכן אין שום סיבה להצטרף לחמישה שופטים שכולם בדעה אחת".

נזכיר כי שופטי בג"ץ קראו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, אך שר המשפטים יריב לוין קרא שלא לעשות זאת, ואף אמר כי מיכאל ראבילו צריך להיכנס לתפקיד מבקר המדינה.