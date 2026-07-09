בגיל 75: הזמרת האגדית בוני טיילר הלכה לעולמה

הזמרת הוולשית בוני טיילר הלכה היום (חמישי) לעולמה בגיל 75 בבית חולים בפורטוגל, לאחר סיבוכים רפואיים בעקבות ניתוח חירום במעיים. בחודשים האחרונים אושפזה טיילר בפארו שבפורטוגל, שם התגוררה חלק מהשנה, ובהמשך דווח כי הוכנסה לתרדמת יזומה ושבה להכרה, אך נותרה במצב רפואי קשה.

טיילר, שנולדה בשם גיינור הופקינס בדרום ויילס, פרצה לתודעה העולמית בסוף שנות ה-70 עם הלהיט "It's a Heartache". בהמשך הפכה לאחת הזמרות המזוהות ביותר עם שנות ה-80 בזכות "Total Eclipse of the Heart", שהפך ללהיט בינלאומי, וכן בזכות "Holding Out for a Hero".

קולה הצרוד והמחוספס של טיילר הפך לסימן ההיכר שלה, לאחר ניתוח במיתרי הקול שעברה בתחילת הקריירה. לאורך עשרות שנות פעילותה הוציאה אלבומים רבים, הופיעה ברחבי העולם, ייצגה את בריטניה באירוויזיון 2013, ואף הופיעה בישראל בשנת 2017.