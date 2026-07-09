"אתם תופתעו ממה שיועז הנדל מתכנן לעשות"

תת-אלוף (מיל') דדי שמחי מתייחס לכישלון שיחות המשא ומתן הפוליטי שניהל עם יו"ר מפלגת 'המילואימניקים' יועז הנדל, ומפנה לעברו אצבע מאשימה חריפה ונוקבת. בריאיון לפתחי וזמרי בתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, הבהיר שמחי כי האחריות לפירוק השותפות מוטלת כולה על הנדל, וכי הצעד הזה יוביל להשלכות פוליטיות קשות עבורו.

"יועז הנדל עשה טעות והוא ישלם מחירים", הצהיר שמחי בפתח הדברים. כאשר המראיינים תהו לגבי המשך דרכו הפוליטית והשפעתו על המערכת, השיב שמחי בביטחון: "אחרי שיראו מה יקרה ליועז ומה הוא ישלם על הטעות שהוא עשה, אז כולם יקשיבו למה שאני אומר על האחדות. אני מציע לכם להמתין, אתם תופתעו".

כשנשאל שמחי ישירות על ידי נועם פתחי על אילו סוגיות עקרוניות נפלו המגעים ומה הוביל לקו האדום שגרם לפיצוץ, חשף שמחי חילוקי דעות עמוקים בנושא דת ומדינה והחרמת מגזרים, לצד חשד להתנהלות לא ישרה מאחורי הקלעים.

"אני לא הייתי מוכן שאנחנו נחרים את החרדים", הסביר שמחי את תפיסת עולמו, והציג את המתווה שביקש להוביל מול המפלגות החרדיות: "אני מתכוון לדרוש מהחרדים חוק גיוס לפני השבעת הממשלה. אבל ככלל, אני לא מחרים אף אחד".

בהמשך דבריו מתח ביקורת על הדרישות שהציב הנדל במהלך השיחות החסויות, ורמז כי חבר הכנסת לשעבר פעל בחוסר תום לב במקביל למגעים הרשמיים ביניהם. "היו ליועז תנאים שמבחינתי היו תנאים מורכבים. בטח על אחד שנושא את דגל האחדות, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. וכנראה גם שהוא ניהל משא ומתן במקביל", סיכם שמחי.