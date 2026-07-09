יאיר נתניהו ומסי עומדים מאחורי הדחת הנבחרת של סאלח?

תיאוריית קונספירציה חדשה מעוררת סערה ברשתות החברתיות בעולם הערבי, לאחר שאנליסט מצרי המזוהה עם הממסד, מוחמד נור, הפנה אצבע מאשימה לעבר ישראל ופיפ"א בעקבות הדחת נבחרת מצרים בידי ארגנטינה במונדיאל.

לפי הפרסום של Middle East 24, נור טען כי ארגנטינה היא למעשה "נבחרת ישראלית", והוסיף כי נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הוא "חברו הטוב ביותר של בנימין נתניהו".

עוד טען נור כי יאיר נתניהו היה זה שהביא את ליאו מסי לשחק באינטר מיאמי, והציג את הדברים כחלק ממערכת קשרים שלטענתו פועלת לטובת ארגנטינה.

הטענות שהשמיע לא גובו בראיות, ואין להן בסיס עובדתי ידוע. הפרסום עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים לעגו לטענות והגדירו אותן כתיאוריית קונספירציה.