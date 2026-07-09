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קונספירציה במצרים

יאיר נתניהו ומסי עומדים מאחורי הדחת הנבחרת של סאלח?

אנליסט מצרי המזוהה עם הממסד טען לאחר הדחת נבחרת מצרים מהמונדיאל כי ישראל ופיפ"א פעלו לטובת ארגנטינה. בין היתר טען כי הנשיא חאבייר מיליי הוא "חברו הטוב ביותר של נתניהו" וכי יאיר נתניהו הביא את ליאו מסי לאינטר מיאמי

12:05
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מסי ויאיר נתניהו (צילום: צילום: חיים גולדברג, שאטרסטוק)

תיאוריית קונספירציה חדשה מעוררת סערה ברשתות החברתיות בעולם הערבי, לאחר שאנליסט מצרי המזוהה עם הממסד, מוחמד נור, הפנה אצבע מאשימה לעבר ישראל ופיפ"א בעקבות הדחת נבחרת מצרים בידי ארגנטינה במונדיאל.

לפי הפרסום של Middle East 24, נור טען כי ארגנטינה היא למעשה "נבחרת ישראלית", והוסיף כי נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הוא "חברו הטוב ביותר של בנימין נתניהו".

עוד טען נור כי יאיר נתניהו היה זה שהביא את ליאו מסי לשחק באינטר מיאמי, והציג את הדברים כחלק ממערכת קשרים שלטענתו פועלת לטובת ארגנטינה.

הטענות שהשמיע לא גובו בראיות, ואין להן בסיס עובדתי ידוע. הפרסום עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים לעגו לטענות והגדירו אותן כתיאוריית קונספירציה.

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