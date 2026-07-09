מהפכה רפואית - רובוטים ביצעו ניתוח ראשון מסוגו בעולם

הרובוט המהלך הניתוח ( צילום: UCSD ARCLAB )

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו רשמו השבוע הישג היסטורי בתחום הרפואה והטכנולוגיה, כאשר ביצעו לראשונה ניתוחים חיים באמצעות רובוטים דמויי אדם הנשלטים מרחוק. המחקר, שפורסם בכתב העת היוקרתי Nature, כלל שני ניסויים מוצלחים בבעלי חיים גדולים, והדגים פוטנציאל מהפכני לשינוי פני עולם הניתוחים.

במסגרת הניסוי הראשון, רובוט הומנואידי שיתף פעולה עם מנתח אנושי ושימש כגורם מרכזי בביצוע כריתת כיס מרה. בניסוי השני, שני רובוטים פעלו יחד וביצעו את ההליך ללא התערבות ידנית ישירה של צוות רפואי ליד שולחן הניתוחים. בשני המקרים, השליטה בוצעה מרחוק - כאשר הרופאים מפעילים את הרובוטים בזמן אמת. הרובוטים, שכונו "Surgie", מתאפיינים במבנה קומפקטי יחסית: גובהם כ-1.5 מטרים ומשקלם כ-27 קילוגרמים בלבד. זאת בניגוד למערכות רובוטיות מסורתיות בחדרי ניתוח, שיכולות להגיע למשקל של כ-800 קילוגרמים ודורשות התאמות ייעודיות ויקרות בתשתיות בתי החולים. החוקרים מדגישים כי הפשטות והניידות של המערכת החדשה עשויות להנגיש טיפולים מצילי חיים גם לאזורים מרוחקים או חסרי משאבים.

הרובוט במהלך הניתוח ( צילום: UCSD ARCLAB )

עם זאת, החוקרים מודים כי מדובר עדיין בשלב מוקדם. במהלך הניתוחים נדרשו כיולים חוזרים של המערכת, וההליכים עצמם נמשכו זמן רב יותר בהשוואה לניתוחים המתבצעים כיום באמצעות מערכות רובוטיות מתקדמות. בנוסף, בעיית השיהוי (Latency) - הפער בין פעולת המנתח לתגובת הרובוט - עדיין מהווה אתגר משמעותי, במיוחד כאשר מדובר בשליטה מרחוק למרחקים גדולים.

לדברי ד"ר שאנגליי ליו, אחד המנתחים שהשתתפו בניסוי, אין מדובר במכשול בלתי פתיר: "גם הניתוחים הרובוטיים הראשונים בעבר נמשכו שעות רבות, וכיום הם מתבצעים בתוך דקות ספורות בלבד", אמר.

החזון העתידי של צוות המחקר רחב אף יותר: שילוב רובוטים הומנואידיים כחלק בלתי נפרד מצוות חדר הניתוח - לא רק כמבצעי ניתוחים, אלא גם כעוזרים לוגיסטיים שיביאו ציוד, יסייעו בהכנות ואף יטפלו בניקיון. לטענת החוקרים, מדובר בפתרון שעשוי לתת מענה למחסור בכוח אדם רפואי, ואף לאפשר ביצוע ניתוחים באזורים קיצוניים כמו שדות קרב או משימות חלל.

"המערכת זולה יותר, תופסת פחות מקום, וניתנת לפריסה כמעט בכל מקום," ציין ליו. "זה פותח אפשרויות חדשות לגמרי עבור הרפואה המודרנית."