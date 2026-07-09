חבר הכנסת גלעד קריב, שמתמודד בפריימריז של מפלגת 'הדמוקרטים', חשף היום (חמישי) בראיון בווינט, כי הוא היה רוצה לראות את מנסור עבאס בתפקיד שר הבריאות.

בדבריו אמר קריב: "מנסור עבאס הוא בעיניי מנהיג אמיץ וחשוב, הוא ממנהיגיהם של שני מיליון אזרחים ערבים במדינת ישראל. הייתי רוצה לראות אותו חלק מהקואליציה. שר בריאות הוא יכול להיות, בהחלט".

בנוסף, קריב תקף בחריפות את בני גנץ ואמר: "צריך לפעמים לומר דברים בצורה חדה: בני גנץ צריך להניח את המפתחות ולפרוש מהפוליטיקה הישראלית. הוא אדם ראוי, בכל זאת רמטכ"ל, אני מניח שהוא בא עם מלוא הכוונות הטובות לפוליטיקה – אבל האדם הזה נכשל כישלון סדרתי. הוא הלך נגד ההתחייבויות שלו, נכנס לממשלה עם נתניהו וראינו לאן זה הוביל.

"הוא נבעט על ידי נתניהו בבושת פנים. אחרי 7 באוקטובר הוא נכנס עם גדי איזנקוט וזה היה בסדר, הצבעתי בעד, אבל הם נשארו שם חודשים ארוכים גם כשהם ראו כשנתניהו מהמר על חיי חטופים ומוביל אותנו למהלכים צבאיים שאין מאחוריהם שום אסטרטגיה. עכשיו הוא רוצה לחזור על זה פעם שלישית. נתניהו כל הזמן משחק בגנץ".