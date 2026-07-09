הלומי קרב פיצצו את הוועדה: "תכניסו גם אותנו לחוק אנחנו מתחננים"

הלומי קרב ( צילום: יונתן זינדל )

רגעים טעונים נרשמו היום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, במהלך הדיונים על חוק יסוד: לימוד תורה, כאשר הלום קרב שנכח בדיון פנה לחברי הכנסת בקריאה נרגשת לכלול במסגרת החוק גם את לוחמי צה"ל והלומי הקרב.

לדבריו, לצד הקשיים הנפשיים עמם מתמודדים הלומי הקרב, קיימות גם השלכות חברתיות ופליליות הנובעות מהמצב. "כשעולה מרכיב מסוים בפוסט טראומה יש התפרצויות. האדם לא באמת מתכוון למה שהוא עושה, הוא נמצא באותו רגע בסוג של חוסר שפיות זמנית", אמר.

הלומי קרב מפוצצים את הוועדה - צילום: שלום שטיין הלומי קרב מפוצצים את הוועדה | צילום: צילום: שלום שטיין 10 10 0:00 / 0:36

הוא תיאר מקרים שבהם, לטענתו, חוסר ההיכרות עם התופעה מצד גורמי האכיפה מוביל למעצרים ולאשפוזים. "השוטרים לא יודעים להבין אותנו. זה מסתיים במעצרים אגרסיביים מאוד ובאשפוזים ארוכים מאוד. אני באופן אישי הייתי חודש וחצי באשפוז בכפייה על כלום. זה כואב", סיפר.

הלומי הקרב זועקים בכנסת - צילום: ערוץ הכנסת הלומי הקרב זועקים בכנסת | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 3:08

בהמשך מתח ביקורת על העיכובים בקבלת שירותים המגיעים, לדבריו, להלומי הקרב. "אני כבר כמעט חודש מחכה להפניה למונית שמגיעה לי בחוק כדי להגיע לטיפול הפסיכולוגי. אין הפניה, אני לא יכול להגיע לטיפול. מה קורה פה?", תהה.

הלומי הקרב מפוצצים את הדיון - צילום: ערוץ הכנסת הלומי הקרב מפוצצים את הדיון | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 0:33

בסיום דבריו פנה לחברי הכנסת בבקשה אישית: "אנחנו בסך הכול מבקשים לקבל את מה שמגיע לנו. אף אחד פה לא מחפש להתעשר. תראו אותנו כמו בני המשפחה שלכם. אם, חס וחלילה, יהיה פה עוד פעם אירוע כמו השבעה באוקטובר, אנחנו נעמוד כתף אל כתף. אנחנו ביחד. כל אחד נפצע במקום אחר, אבל המהות היא אותה מהות. אנחנו מתחננים, תעזרו לנו".

הלומי הקרב שהשתתפו בדיון ביקשו לקדם את שילובם במסגרת ההסדרים הנדונים בחוק, כך שיכלול לראשונה גם התייחסות ללוחמי צה"ל ולהלומי הקרב, שלדבריהם הובטחה להם בעבר על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון

לקראת סיום הדיון החריפו הרוחות בוועדה, לאחר שנציגי הלומי הקרב הבינו כי דרישתם לכלול אותם במסגרת החוק אינה צפויה להתקבל. בתגובה הם קטעו את הדיונים, מחו בקול רם והבהירו כי מבחינתם לא ייתכן שחוק מסוג זה יקודם מבלי שיינתן מענה גם ללוחמי צה"ל ולהלומי הקרב. "לא נסכים שהחוק יעבור בלעדינו"