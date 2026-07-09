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חדשות פוליטי מדיני

שלמה פילבר מצנן את ההתלהבות: "זה לא יקרה"

הסוקר הבכיר שלמה פילבר, התייחס לנתון הדרמטי לפיו גדי איזנקוט עוקף במנדט את ראש הממשלה נתניהו, והתייחס לאפשרות של מעבר בין הגושים: "זה לא יקרה"

11:44
3 תגובות
שלמה פילבר (יונתן זינדל / פלאש90)

הסוקר הבכיר שלמה פילבר, התייחס היום (חמישי) לסקר ערוץ 13 אמש, בו לראשונה גדי איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו.

בדבריו אמר פילבר: "יש שם 8 מנדטים של ליכודניקים אבודים, שהם נמצאים משום מה אצל בנט". עו הוא הוסיף: "המגמה מראה שהליכוד עולה במנדט, ובנט מנסה להשיג מנדטים, אלא שהם עוברים לאיזנקוט, אין מעבר בין הגושים".

בתגובה לשאלה האם יש מנדטים שעוברים מנתניהו לאיזנקוט, השיב פילבר: "לא. בשנה האחרונה כולם מסכימים שאין מעבר בין הגושים".

לסיום הוא הוסיף: "בשאר הערוצים גוש הימין עם 51-52 מנדטים, אצלנו הוא עם 61-62 מנדטים".

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משה
לפני 3 דקות

מישהו באמת חושב שסקרים יעזרו למנהיג שרץ לבכות לטראמפ ומבטל תקיפות בשביל ליטוף בוושינגטון???
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