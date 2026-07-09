דוד זיני: "בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף ליו"ר ועדת הבחירות"

ראש השב"כ, האלוף (מיל') דוד זיני, הבהיר כי בכל הנוגע למערכת הבחירות, שירות הביטחון הכללי כפוף באופן ישיר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.

לדברי זיני, "בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג".

לפי הודעת בית הנשיא, הפגישה המשולשת בין נשיא המדינה, ראש השב"כ ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית התקיימה ביוזמתו של זיני. בהודעה נמסר כי המשתתפים "דנו בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח, והדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות".

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאיומים על מערכת הבחירות ואמר: "יש הרבה מאוד השלכות דיגיטליות זרות ועוינות ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים, ובמיוחד מבחוץ. הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בטוהר הבחירות".