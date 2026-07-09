תומר אביטל: "פחות מעניין אותי לתפוס את הח"כ המושחת הבא"

תומר אביטל ( אולפן סרוגים )

מועמד הדמוקרטים, העיתונאי העצמאי תומר אביטל, התראיין בתוכנית 'כיפות ברזל' של 'סרוגים', אצל נתנאל איזק והסביר מדוע לטענתו יאיר גולן הוא המנהיג הנכון, למה הוא רואה במנסור עבאס שותף לגיטימי, ואיך הוא מתכוון לשנות את הכנסת מבפנים.

"אם השולחן יהיה שקוף, אי אפשר יהיה להעביר מעטפות". תומר אביטל הוא שם המזוהה יותר מכל עם המאבק בשחיות וקידום השקעות בישראל. אחרי שנים של תחקירים ב"שקוף" וב"מאה של שקיפות", אביטל רוצה לעשות את הצעד ולעבור לצד השני של המתרס – הפוליטיקה.

תומר אביטל בראיון לתכנית כיפת ברזל - אולפן סרוגים תומר אביטל בראיון לתכנית כיפת ברזל | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 37:24

נתנאל איזק פתח בשאלה המתבקשת על חציית הקווים. אביטל הסביר כי הרגיש שמיצה את יכולת ההשפעה מבחוץ: "יש איזה תקרה של כמה יכול להשפיע מבחוץ... מבפנים אני אוכל להוביל מהפכה אמיתית לשנות את התשתית כולה". הוא הוסיף דימוי הממחיש את החזונו: "אם רואים שהשולחן שקוף כמו פה, אי אפשר להעביר את המעטפות מתחת, אז פחות מעניין אותי לתפוס את הח"כ המושחת הבא כמו שמעניין אותי לשנות את השיטה שהכנסת תעבוד בשבילנו". אביטל לא הסתפק בסיסמאות וחשף כי היעד שלו אינו בהכרח כיסא השר, אלא תפקיד פרלמנטרי מפתח: "יושב ראש ועדת הכנסת... דרכו אני יכול לעשות מהפכה בכנסת עצמה... תדמיין אדם שמגיע לכנסת כדי לשנות אותה וכדי להעביר את הכוח". אביטל לא חסך בביקורת על חסינות חברי הכנסת, תוך שהוא נותן כדוגמה את חיים כץ: "חסינות לא אמורה להגן על מושחתים... היא צריכה להגן רק על התבטאויות, לא על דברים שאתה עושה לעצמך. לא הגיוני שאתה לוקח כסף ואתה מוגן". הוא התחייב כי בכוונתו לסנדל את עצמו כדי לשמור על יושרה: "אני הולך לשים מצלמה בלשכה, כל פגישה עם לוביסט או עם גורם מסחרי מגיע לכם לראות מה נאמר בה. כל דבר שלטוני שי עבור דרכי יהיה חשוף". בנוסף, הצהיר כי הוא תומך בהגבלת כהונה: "אני מתכנן לא יותר משתי קדנציות בקואליציה... פוליטיקאים וחיתולים צריכים להחליף מאותה סיבה – אחרי כמה זמן הם מתמלאים". איזק הציף את החשש של הציבור הדתי-לאומי ממגמת "הדמוקרטים". אביטל השיב בניסיון להרגיע: "מי שחושב שהמדינה צריכה לעלות דת על כולם - אז כן, הוא לא צריך להצביע לנו. אנחנו אנשים שמאמינים שמדינת ישראל חייבת להיות יהודית ודמוקרטית". הוא שיתף בחיבורו אישי: "אני מרגיש חיבור גדול מאוד למסורת... 'צדק צדק תרדוף', 'כל אדם נברא בצלם', 'בקש שלום ורדפהו' – אלו עקרונות שאני רץ בשבילם". יחד עם זאת, תקף אביטל את הנציגי המגזר הנוכחיים בממשלה: "כשאני רואה את סמוטריץ' ובן גביר כנציגי יהדות... מפלגות שבהן יש אפליה... זה מחרב את היחסים שלנו עם יהדות הגולה... זאת לא יהדות, זה גועל נפש". פתרונו לסוגיית דת ומדינה הוא מעביר את הכוח לכוח המקומי: "בתל אביב אני אתחתן ואסע איך אני רוצה, ובבני ברק ייסעו ויתחתנו איך שהם רוצים. זה יפחית את הפילוג בטירוף".יאיר גולן, מנסור עבאס וסוגיית הטרורבנושאים המדיניים-ביטחוניים, אביטל הגן בנחישות על יו"ר מפלגתו, יאיר גולן, וטען כי דבריו על הממשלה הוצאו מהקשרים: "הביקורת שלו... זה אומר עדיין דמוקרטיה... במקום לרדוף אותו צריך לרדוף שרים שמוציאים את דיבתנו רעה". כשנשאל על שיתוף פעולה פוליטי, אביטל היה חד משמעי: "בלי שאלה – מנסור עבאס. זה הערבי שחיכינו לו... הוא מקבל את ישראל כיהודית ודמוקרטית... לפסול אותו מראש זו גזענות מטורפת". מנגד, הוא פסל שיתוף פעולה עם הימין החרד"לי: "בן גביר וסמוטריץ'... שאומרים ש-50% מאזרחי ישראל פסולים מלהשתתף בעוגה השלטונית – הם לא שותפים שלי".

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לגבי סוגיית יהודה ושומרון, הצהיר אביטל: "אני בעד פתרון שתי המדינות... הדרך היחידה לדאוג שיהיה פה פחות משפחות שקולות... זה לדאוג להסכמים מדיניים... שלום זו עניין הסופית".

הוא דחה את הטענה שאין פרטנר: "הדבר היחיד שיעבוד זה הסכם... להחליף מנהיג ועוד מנהיג זה שטויות, זה פופוליזם".משחק האסוציאציות: מנתניהו ועד התיישבותבסיום הראיון, ערך לאביטל משחק אסוציאציות קצר:נתניהו: "צריך ללכת הביתה, הגיע הזמן".בן גביר: "עבריין מורשע". מרב מיכאלי: "הייתה שרת תחבורה מצוינת".

בעניין השקיפות אמר אביטל: "העיקרון שבגללו נכנסתי לזירה הזאת".התיישבות ביו"ש: "אנשים ציונים צריכים איתם יותר והם יגיעו לסדר שיגן ועלינו".עם ישראל: "הבית שלי".למרות חילוקי הדעות העמוקים, סיכם את המפגש בהערכה: "אני לא מסכים איתך כמעט על כלום... אבל זה פשוט מרתק לשבת עם בן אדם... אנחנו מחזקים את הדרך, אתה נושא דגל חשוב של מלחמה בשחיות". אביטל סיכם: "כל מי שרץ לפוליטיקה צריך לבוא לדבר עם כולם".