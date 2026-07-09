נציב שב"ס: "האסירים הביטחוניים מחכים ליום שאחרי"

נציב שירות בתי הסוהר התייחס למאבק מול האסירים הביטחוניים ואמר כי מהסקירות המודיעיניות עולה שהם ממתינים ל"יום שאחרי", מתוך ציפייה לשינוי במדיניות הכליאה ולהשבת התנאים שהיו נהוגים לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

"לפי הסקירות, האסירים הביטחוניים מצפים ומייחלים ליום שאחרי", אמר הנציב. "לראייתם, ברגע שאסיים את כהונתי, תיפתח להם ההזדמנות להחזיר את תנאי הכלא לאחור, לעידן שלפני השבעה באוקטובר. שוב אכלה, שוב קנטינה. מבחינתם זה יהיה ניצחון".

נציב שב"ס הדגיש כי הארגון אינו מתכוון לאפשר זאת. "אבל אנחנו לא ניתן להם", אמר. "בנינו סגל פיקוד ומפקדים, יחד עם מאות לוחמות ולוחמים, כולם גיבורים, שפועלים ברוח המדיניות וברוח המשמרת מול אלפי מחבלים ואסירים פליליים מסוכנים".

לדבריו, פעילות הסוהרים והמפקדים נשענת על תחושת שליחות עמוקה. "זוהי גבורה שמקורה באמונה, בצדקת הדרך ובחשיבות התפקיד והמשימה", סיכם.