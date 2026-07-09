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חדשות צבא ובטחון

חשד להסתה ברשת: יס"מ חץ יהודה עצרו תושב חברון

כוחות יס"מ חץ יהודה עצרו במהלך הלילה תושב הכפר א-שויוח, שעל פי החשד פרסם ברשתות החברתיות תכני הסתה נגד ישראל, בהם נאום של דובר הזרוע הצבאית של חמאס ותכנים המעודדים את חיזבאללה. במקביל נעצר גם מבוקש נוסף שהיה דרוש לחקירה

11:14
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הישראלי שנעצר (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות יס"מ חץ יהודה, בהכוונת חמ"ל רוא"ה של מחוז ש"י ובשיתוף פיקוד מרכז של צה"ל, עצרו במהלך הלילה פלסטיני בן 32, תושב הכפר א-שויוח, בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ועידוד מעשי טרור.

על פי המשטרה, באחד מפרסומיו ברשתות החברתיות הפיץ החשוד את נאומו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, שכלל מסרים נגד מדינת ישראל וקריאה להשמדתה. במקרה נוסף, כך לפי החשד, פרסם סרטון שבו גינה את צבא לבנון, ובמקביל שיבח את ארגון הטרור חיזבאללה על פעילותו.

החשוד נעצר בביתו והועבר להמשך חקירה בתחנת עציון.

בפעילות נוספת שבוצעה אמש על ידי היחידה, אותר תושב הצפון ששהה בתחומי יהודה ושומרון. במהלך בדיקתו עלה כי הוא הוכרז כמבוקש ודרוש לחקירה. הוא נעצר, ולאחר שנחקר התחייב להתייצב בפני היחידה החוקרת במהלך הימים הקרובים.

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