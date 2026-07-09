מומחה לאיראן בהלם: "למה טראמפ מסגיר את זה?"

מומחה לאיראן בני סבטי, חוקר במכון INSS, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לאמירותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ברקע ההסלמה מול איראן.

בדבריו אמר סבטי: טראמפ אומר שלא נלך למלחמה טוטאלית, 'רק ננסה לפתוח את המיצרים' - למה הוא מסגיר את הכוונות שלו? למה הוא קושר גורלנו בידי האיראנים? כולנו בכיר ערובה בגלל המשפטים הלא חכמים של טראמפ".

נזכיר כי אמש, נשיא ארה"ב טראמפ ניסה להנמיך מעט את גובה הלהבות מול איראן, שעות אחרי שהכריז כי מבחינתו הפסקת האש עם טהרן "נגמרה" ואיים בתקיפות נוספות

במסיבת עיתונאים בתום פסגת נאט"ו באנקרה אמר טראמפ כי הוא "לא חושב שהמלחמה עם איראן תתחיל מחדש", אך הזהיר: "גם אם משהו יקרה, זה ייגמר מהר מאוד. אנחנו לא מחפשים מלחמה ארוכת טווח".