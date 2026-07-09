מהרחקה מסמינר וקשר עם צעיר מוסלמי לתואר שני

צעירה מבית חרדי, שהורחקה לפני מספר שנים מסמינר במרכז הארץ בעקבות קשר שניהלה עם צעיר מוסלמי, השלימה לאחרונה תואר שני בניהול מערכות חינוך, לאחר מסע אישי ממושך שכלל משברים משפחתיים, ניתוק ממסגרת הלימודים ותהליך שיקום וליווי.

על פי ארגון "יד לאחים", הצעירה, אביגיל (שם בדוי), הכירה את הצעיר במסגרת עבודתו בצרכנייה באזור מגוריה. לאחר ששיתפה את אחת מהמורות בסמינר בקשר שניהלה עמו, המידע הועבר להנהלת המוסד, שהחליטה להרחיקה מהמסגרת החינוכית. לדבריה, ההרחקה הותירה אותה ללא מסגרת לימודים ובמקביל החריפה את המתיחות בתוך משפחתה והובילה לתחושת בדידות קשה.

לאחר שבני משפחתה נחשפו למערכת היחסים, הם פנו לארגון "יד לאחים", שם החל תהליך ליווי שנועד לסייע לה לנתק את הקשר ולבנות מחדש את חייה. בארגון מספרים כי בתחילת הדרך היא התקשתה לתת אמון בסביבתה, סבלה מחוסר ביטחון ומתחושת ערך עצמי נמוכה.

במהלך הליווי נחשפו גם נסיבות משפחתיות מורכבות, שלא היו מוכרות קודם לכן לסביבתה, ואשר לדבריהם אומתו בהמשך.

במסגרת הליווי סייעו לה להשתלב במסגרת לימודים חלופית ולמצוא עבודה בצהרון לילדים. שם, כך לדבריה, גילתה לראשונה את החיבור שלה לעולם החינוך, חוויה שהובילה אותה לבחור במסלול מקצועי בתחום.

בהמשך השלימה תואר ראשון בהוראה, ולאחר מכן המשיכה ללימודי תואר שני בניהול מערכות חינוך, שאותם סיימה בהצלחה בימים האחרונים.

במסר ששלחה לעובדת הסוציאלית שליוותה אותה לאורך השנים, כתבה: "כולם זרקו אותי, ואתם האמנתם בי". עוד הוסיפה כי האמון שקיבלה היה הגורם שאפשר לה לשקם את חייה, להאמין בעצמה ולהמשיך להתקדם למרות הקשיים שחוותה.

בארגון "יד לאחים" אמרו כי סיפורה של אביגיל ממחיש את חשיבותו של ליווי אישי לאורך זמן. לדבריהם, גם במצבים שנראים חסרי מוצא, שילוב של תמיכה, התמדה ואמון באדם עשוי לאפשר שינוי משמעותי ופתיחת דף חדש.