פיצוץ בשידור: "אם הייתי יודעת - לא הייתי עולה לשידור!"

עו"ד דבורה חן, לשעבר בכירה בפרקליטות, התראיינה היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', ומתחה ביקורת על החלטת הממשלה בעניין ראבילו.

בדבריה היא אמרה כי "החלטת הממשלה מאוד בעייתית, בלשון המעטה. ממשלה שמצפה שאזרחים ישמרו על החוק, מצופה בראש ובראשונה ממנה לשמור על החוק ועל הפסיקה. יש כאן רשות שהחליטה לשנות את כללי המשחק ולהרוס את מערכת המשפט"

המגיש פליישמן שאל אותה: "מה אני, כאזרח, אמור לעשות אם בג"ץ פוסק בניגוד לחוק?" חן השיב: "מי החליט שזה בניגוד לחוק?" בוסי ענה: "המחוקק".

חן השיבה: "לא יעלה על הדעת במדינת ישראל שבן אדם שחושב שבית המשפט פסק בניגוד לחוק יעשה מה שהוא רוצה. מה אמור לעשות אזרח שהורשע במשפט פלילי?"

פליישמן: "את משווה בין פלילי לחוקתי? בפלילי אתה יכול לנהל דיון על הראיות. אם בית המשפט יחליט לשחרר רוצח מהכלא סתם כי הוא חבר שלהם?"

חן: "זה קרה בכל מדינות העולם, שאדם שהורשע בעבירת רצח וערער לאחר שבית המשפט טעה". פליישמן: "תוכלי לתת דוגמה בעולם שבו בית המשפט העליון ביקש להתערב במינוי או בפיטורין של ראש ארגון חשאי?"

חן: "על פי מה שאתה אומר, מחר ראש הממשלה והממשלה יוכלו למנות לראש ארגון אדם שלא סיים כיתה ג'". פליישמן: "נכון מאוד. בג"ץ יכול לפסוק שבן אדם שלא סיים כיתה ג' יכול להיות ראש מוסד?"

חן: "הממשלה הזאת גם לא יכולה להחליט על כך", פליישמן: "אני שואל אותך על בג"ץ"

חן: "ממשלת ישראל בשנים האחרונות החליטה החלטות מאוד בעייתיות. בית המשפט העליון במדינת ישראל פחות החליט החלטות כאלה"

בשלב זה, השיחה התלהטה: פליישמן: "מי קבע את מה שאמרת עכשיו?" חן: "אין לי כוונה להתפלמס איתך. אם הייתי יודעת שלכאן הולכת השיחה, לא הייתי עולה לשידור"

פליישמן: "אם היית יודעת שזו שיחה שאין לך בה תשובות, ברור שלא היית עולה".