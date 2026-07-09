בישראל מעריכים: זה התאריך בו תתחדש המלחמה עם איראן

על רקע ההסלמה המתוחה בין ארצות הברית לאיראן והדיווחים על חילופי מהלומות בים ובאוויר, בישראל מקיימים מעקב רציף אחר ההתפתחויות. גורמי ביטחון מציינים כי בשלב זה לא בוצע שינוי בהערכות או בכוננות של צה"ל, אולם הצבא מצוי ברמת מוכנות גבוהה לכל אפשרות.

מאז הפסקת האש שנכנסה לתוקף, צה"ל, ובתוכו זרוע האוויר ופיקוד העורף, ערוכים באופן מלא למעבר מהיר למצב מלחמה כולל. חיל האוויר משמר כוננות המאפשרת מתן מענה משולב, הן בהגנה והן בהתקפה, בהתאם להערכות המצב המשתנות.

במערכת הביטחון מנתחים את לוח הזמנים הקרוב בדריכות, כאשר העיניים נשואות לאירוע הספורט העולמי שיגיע לשיאו ב-19 ביולי. על פי הערכות גוברות, שריקת הסיום של גמר המונדיאל עלולה להפוך גם לשריקת הפתיחה לסבב הלחימה הבא והמשמעותי בין ארצות הברית לאיראן, מה שמעלה את רף הדריכות בקרב הדרגים המדיניים והביטחוניים בישראל.